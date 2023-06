Procurio transkript Prigožinova razgovora s ruskim vodstvom, Putinov kuhar ih izvrijeđao: ‘Vi ste senilni klaunovi’

Nakon što je subota u Rusiji osvanula u znaku unutarnjeg vojnog udara koji je izvela plaćenićka vojna skupina Wagner na čelu s bivšim Putinovim kuharom Jevgenijem Prigožinom, na Telegramu se pojavio video koji prikazuje njegov susret s ruskim zamjenikom ministra obrane Junus-Beka Jevkurova i zamjenika načelnika stožera Vladimira Aleksejeva.

Na snimci snimljenoj u stožeru Južnog vojnog okruga u tijeku su pregovori između njih trojice u Rostovu na Donu, koji su u noći napali i okružili Prigožinovi plaćenici.

No, samo nekoliko sati prije ovog razgovora Aleksejev je snimio video u kojem je Prigožinove postupke nazvao "pokušajem državnog udara" te je prozvao wagnerovce da se "urazume". General Sergej Surovikin, koji je bio vrhovni zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini od listopada 2022. do siječnja 2023., objavio je video s istom porukom, no nejasno je gdje je Surovikin sada.





Prigožin je u petak navečer optužio rusko Ministarstvo obrane za izvođenje raketnog napada na Wagnerov kamp i najavio da njegove jedinice kreću u “marš pravde” protiv ruskog vojnog vodstva. Tijekom noći Wagnerovi borci ogradili su više vojnih i administrativnih zgrada u Rostovu na Donu.

Meduza je objavila transkript razgovora Prigožina, Jevkurova i Aleksejeva.

‘Što da radimo?’

Prigožin: Pucali su na nas, ali mi smo ih oborili.

Jevkurov: Vi ste ih oborili?

Prigožin: Oborili smo ih. Već trećeg. I sve ćemo ih srušiti, ako ih nastavite slati. Jer udarate na nedužne civile. Uništavate civile – upravo ste digli u zrak autobus s ljudima, a ne peče vas savjest zbog toga.

Jevkurov: Prvi put čujem za to. I nemojmo generalizirati.









Aleksejev: Došao sam razgovarati… [nerazumljivo]

Prigožin (Jevkurovu): Ja ti se obraćam službeno — zašto se meni opet obraćaš neformalno?

Jevkurov: Nisam vam se neformalno obratio.

Prigožin: Ha?









Jevkurov: Nisam se obrati s “ti”, samo sam rekao da ne generaliziramo. Želite biti formalni?

Prigožin: Da, s poštovanjem vam govorim.

Jevkurov: Ako tako kažete… (nerazumljivo) Ali slušajte, još moramo razmisliti — što da radimo? (nerazumljivo)

‘Blokirat ćemo grad Rostov i otići u Moskvu’

Prigožin: Još jednom. Došli smo ovamo. Želimo dobiti načelnika Glavnog stožera (Valerija Gerasimova) i Ministarstvo obrane (Sergeja Šojgua).

Jevkurov: Načelnik Glavnog stožera nije (nerazumljivo).

Aleksejev: (smijeh) Uzmi ih!

Prigožin: Ostat ćemo ovdje dok ih ne dobijemo, blokirat ćemo grad Rostov i otići u Moskvu.

Jevkurov: Onda vas molim da povučete svoje momke odavde… (nerazumljivo)

Prigožin: Ne. Ni pod kojim uvjetima. Dečki ostaju ovdje.

Jevkurov: Ne. Pa, vi dolazite iz perspektive…

Prigožin: Ne sprječavamo vas da zapovijedate svojim trupama.

Jevkurov: Ne biste nas trebali sprječavati, naravno, [nerazumljivo], ljudi tamo umiru, kao i svi drugi.

‘Ljudi umiru jer ih bacate u stroj za mljevenje mesa’

Prigožin: Razlog zašto momci umiru je taj što ih bacate u stroj za mljevenje mesa.

Jevkurov: (smeten zvonjenjem telefona) (nerazumljivo) ovo pitanje.

Prigožin: Ovo pitanje nije retoričko. Ljudi umiru jer ih bacate u stroj za mljevenje mesa. Bez municije, bez ikakvih ideja, bez ikakvih planova.

Jevkurov: (javlja se na telefon) Halo?

Prigožin: Vi ste samo senilni klaunovi.

(čini se da videozapis preskače naprijed)

Aleksejev: Najviše me uzrujava što će u Kijevu slaviti najmanje tri dana (nerazumljivo).

Prigožin: Gdje?

Aleksejev: U Kijevu.

‘Zato smo došli ovdje, da prekinemo sramotu zemlje u kojoj živimo’

Prigožin: To nije velika stvar. Proslava uz šampanjac u Kijevu (dešava se) kad napustite Krasnji Liman, Izjum i sve ostalo. Tada se slavi tjedan dana u Kijevu. Ali mi se ne povlačimo. I zato smo došli ovdje, da prekinemo sramotu zemlje u kojoj živimo.

Jevkurov: Ako govorimo na taj način…

Prigožin: To je pod broj jedan.

Jevkurov: Počeli ste govoriti tim tonom.

Prigožin: Pa, naravno.

Jevkurov: Kakve onda pregovore možemo imati?

Aleksejev: Razumijete da ne bježe svi, ne bježe svi…

Prigožin: Slušajte. Još jednom. Još jednom. Da smo s vama svima pričali normalnim tonom, ne bismo došli ovdje u tenkovima. Shvaćate li?

Čovjek izvan kadra: I ne bi nas dočekala helikopterska vatra.

Jevkurov: Vjerujete da je sve što sada radite ispravno. Je li to točno?

Prigožin: Apsolutno točno. Spašavamo Rusiju.