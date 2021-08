PROCURIO SADRŽAJ OPTUŽNICE: ZA SVE JE KRIV IZVJEŠTAJ SKROJEN U BANJA LUCI? Ovo bi mogao biti razlog zašto traže naše zapovjednike!

Autor: Daniel Radman

Nova TV je objavila razlog zašto su iz BiH stigle optužnice za 14 ratnih zapovjednika iz akcije Bljesak.

Doduše, informacija je neslužbena pa treba još pričekati potvrdu, no izgleda da je optužnica povezana s izvještajem skrojenim u Banja Luci još 2006. godine. Prema onome što su bosanski Srbi unijeli u izvještaj, 14 naših zapovjednika sudjelovali su u naredbi za “neselektivno granatiranje i artiljerijsko djelovanje s područja pod kontrolom HV-a po civilnim ciljevima i nebranjenim mjestima Bosanske Gradiške i Kozarske Dubice te da je ubijeno više civila”.

Iako se cijelo vrijeme govorilo o tome da optužnice stižu iz BiH, sve ukazuje na to da prava adresa odakle stižu nije Sarajevo, već Banja Luka. Takve indicije iznio je za naš portal i admiral Damir Domazet Lošo, koji se nalazi na popisu: “Kad su u pitanju Srbi, jer je ovdje riječ o srpskoj politici, onda ništa nije iznenađujuće. To je iz Banja Luke poslano u Sarajevo, a ovima u Sarajevu vjerojatno je bilo čak i drago da se to može vratiti Hrvatskoj i da u mediji o tome pišu“, izjavio je Lošo.

Na popisu su i Miljavac, Markač, Džanko…

Na istom popisu su, uz Lošu i Pavao Miljavac, Mladen Markač, Marijan Mareković, Vinko Vrbanac, Luka Džanko, Renato Romić, Željko Verkaz, Rudolf Lokner, Vlado Gavrić te Stjepan Gašljević. Predsjednik Milanović je danas izjavio da je ovo “vrsta sabotaže” i “trovanje odnosa između dviju država”, a podsjetio je da je njegova Vlada, još 2015. godine, usvojila zaključak o nesuradnji u ovakvim slučajevima koji je još uvijek na snazi te da zapravo ne moramo odgovoriti.

Plenković je bio nešto oprezniji s riječima, no i iz njegove izjave iz Sinja može se zaključiti kako državni vrh ne brine. “Ja ne mogu prejudicirati što će se dogoditi, ali ono što može – u konačnici odbaciti sve to i riješiti problem.”

Jarnjak: S haškim istražiteljem sam razgovarao 10 minuta o Bljesku

Na istom tragu je izjava i bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka.

“Ja sam razgovarao s haškim istražiteljima 2004. i tada su me ispitivali i o operaciji Bljesak. O operaciji bljesak nismo razgovarali ni 10 minuta. Sam istražitelj je rekao veli ‘tu nemamo šta, to je bila apsolutno operacija u kojoj nije bilo problematičnih stvari.”