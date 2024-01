Procurio Plenkovićev tajni plan za BiH: Bivši general i obavještajac postao glavni adut

Autor: Ivan Andrić

Može se on busati u prsa koliko želi, ali premijer Andrej Plenković još je jednom očitao diplomatsku lekciju predsjedniku Zoranu Milanoviću zalažući se za prava hrvatskog naroda tamo gdje je to potrebno, kažu u vladajućoj stranci nakon što je hrvatski predsjednik Vlade izbjegao susret s predsjedateljem Predsjedništva BiH Željkom Komšićem, kojega Hrvatska nikada nije priznala kao legitimno izabranog člana državnog vrha te zemlje.

Događaj je privukao veliku pozornost koliko zbog samog Plenkovićeva bojkota, toliko i zbog toga što je Komšića odlučio bojkotirati u društvu svoje prijateljice i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i nizozemskog premijera Marka Ruttea. Njih je dvoje u BiH doputovalo kako bi političare u toj zemlji zajednički potaknuli na provedbu reformi nužnih za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju EU-u.

Već iz toga što je von der Leyen u razgovore o toj temi uključila Plenkovića s kojim je stigla u BiH jasno je da Europska komisija u njemu prepoznaje neformalnog vođu zapadnog Balkana, koji se, da priča bude do kraja zanimljiva, nekoliko dana prije bojkota Komšića u Davosu sasvim kulturno podružio sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem iako ni s njim nema dobre odnose. Nije to neobično onima koji poznaju Plenkovića, koji je i prije preuzimanja premijerske fotelje bio proeuropski orijentiran političar, što bi se za Vučića teško moglo reći.

Bijes u Sarajevu

Reklo se zato štošta u susjednoj BiH o Plenkovićevu bojkotu Komšića. Dok mali dio hrvatskih medija u toj zemlji govori o državničkom činu našeg predsjednika Vlade, bošnjački mediji orkestrirano govore kako je Plenković izazvao diplomatski skandal, ne napominjući pritom da je skandalozan način na koji je Komšić postao hrvatski predstavnik. Hajka u bošnjačkim medijima mogla bi biti i veća već na proljeće jer će Plenković biti sudionik pregovora kojima će se pokušati postići dogovor hrvatskih i bošnjačkih stranaka o izmjenama izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini koje bi onemogućile da Bošnjaci opet izaberu hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Ako taj plan uspije, može se očekivati da će Plenković uoči izbora preuzeti zasluge za to. Slično je postupio i u listopadu 2022., kada se hvalio da su zahvaljujući lobiranju Vlade u BiH zaštićena prava Hrvata. Naime, Schmidtovom je intervencijom osigurano da Hrvati budu dio izvršne vlasti na razini Federacije BiH. Osim što se na ovaj način zalaže za Hrvate u BiH, Plenković se svojim istupima priprema za parlamentarne izbore koji će se s posebnom pozornošću pratiti i u 11. izbornoj jedinici, gdje je HDZ dosad uvijek imao dominantnu ulogu, no dio HDZ-ovaca strahuje da je zbog predsjednika Milanovića i njegove prihvaćenosti u Hercegovini koju je tijekom mandata više puta posjetio taj utjecaj HDZ-a oslabio.









Da mu je stalo do glasova Hrvata iz BiH, Plenković je potvrdio na prošlim parlamentarnim izborima, kada im je kao nositeljicu liste poslao svoju briselsku kolegicu i članicu Predsjedništva HDZ-a Zdravku Bušić, no po HDZ-u se priča kako je ovaj zastupnički mandat ujedno i njezin posljednji prije mirovine te da bi na nadolazećim parlamentarnim izborima HDZ-ove boje u toj jedinici mogao braniti poznati povjesničar Ivo Lučić koji uživa Plenkovićeve simpatije kao konzervativac koji svoje stavove iznosi civilizirano i umjereno. I u HDZ-u Lučić je zvučno ime, što nije čudno jer je u stranci još od 1989. godine, no od dvijetisućitih sve do Plenkovića nije bio baš aktivan. Poznato je da je Lučić rodom iz Ljubuškoga, ali i da je taj povjesničar, obavještajac i general tijekom Domovinskog rata u BiH bio načelnik SIS-a HVO-a kao najbliži suradnik Miroslava Tuđmana.









Državnički potezi

Inače je Lučić nakon diplome koju je stekao na mostarskom Pravnom fakultetu školovanje nastavio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao i doktorirao. Ima dva brata, a jedan je nadaleko poznati poduzetnik i plejboj Milan.

Ovaj otac troje djece koji trenutno i živi u Zagrebu radi na Hrvatskom institutu za povijest te na Hrvatskim studijima i mostarskom Filozofskom fakultetu, gdje predaje povijest dvadesetog stoljeća. U svojoj je Hercegovini dobro poznato ime pa Plenković s njime, ako se doista odluči staviti ga na listu za dijasporu, ne može pogriješiti.

Zanimljivo je spomenuti i to da je ovaj Plenkovićev bojkot Komšića uslijedio nedugo nakon što je ministar obrane Ivan Anušić otkazao predviđeni sastanak s crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih javno izrečenih stavova o spomen-ploči u logoru Morinj i o vlasništvu nad brodom Jadran. Ovakvi potezi, koje dobar dio desnog biračkog tijela označava kao državničke, još su jedan u nizu pokazatelja da je kampanja za parlamentarne izbore otpočela, a sa sobom nosi i zaoštravanje političkih odnosa u regiji po principu zavadi pa vladaj.