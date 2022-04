PROCURIO PLAN, JANDROKOVIĆA SPREMAJU ZA ULOGU ŽIVOTA! Plenkoviću se ne piše dobro: Dva čovjeka iz sjene provode plan za njegov kraj

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nataša Tramišak u Vladu premijera Andreja Plenkovića ušla je kao najmlađa ministrica, s jakim zaleđem, uz potporu svoje slavonske organizacije stranke, ali i na inzistiranje osječko-baranjskog župana i jednoga od potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića.

Do prije nekoliko dana djelovanje ministrice Tramišak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a bilo je prilično neprimjetno, odnos između nje i Plenkovića je oscilirao, no ni premijer nije bio netko tko je pretjerano obraćao pozornost na angažman mlade pravnice koja je došla u resor njegove prijateljice Gabrijele Žalac, ali i u resor u kojem je on zapravo vidio ministricu turizma Nikolinu Brnjac.

Kako je u to vrijeme na valu Anušićevih uspjeha slavonska organizacija HDZ-a procvala, tako je i Plenković za stranačke interese morao pokazati fleksibilnost pa je Vladina kadrovska križaljka prilagođena utjecajnom Slavoncu koji je na sva zvona hvalio mladu Tramišak, najavljujući je kao ženu s iskustvom u poslovima koji se odnose na famozne europske fondove koji su mnogima atraktivni i zato što su upravo oni jamstvo europskih milijuna, što nije beznačajno ni Anušiću ni premijeru Plenkoviću.

Apsurdna priča

Da ovaj resor nije nevažan, hrvatska javnost imala je prilike doznati i iz medijskih istupa mlade Tramišak, koja je novinarima otkrila pojedinosti o navodnim prijetnjama kojima je izložena. O prijetnjama koje je ministrica primila prije nekoliko mjeseci i premijer Plenković doznao je iz medija, prije nego što ga je ona s time upoznala, pa ju je ubrzo nakon toga pozvao na razgovor kako bi doznao o čemu je točno riječ.

U kontekstu prijetnji koje se odnose na Tramišak u medijskom prostoru provuklo se uz ostala i ime premijerova savjetnika Zvonimira Savića, za kojega je ona, doduše, naknadno izjavila da nije prenosio nikakve prijetnje, nego da su se sastajali sasvim drugim povodom.

Inače se po Ministarstvu već neko vrijeme priča kako Tramišak nije zadovoljna time što joj je Plenković u kontrolu poslao Savića koji je umjesto nje nastupao u medijima govoreći o korištenju sredstava iz fondova i kojega je predsjednik Vlade praktički zadužio za nadzor mlade ministrice, iz čega proizlazi da ona nije uživala njegovo povjerenje.

Prema onome što se moglo doznati iz medija, problemi su za Tramišak počeli nakon što je ograničila utjecaj tvrtke Omega Software na dodjelu sredstava iz fondova, a osim Savića, u kontekstu prijetnji spominjao se i bivši potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, koji se o ovom slučaju nije oglašavao premda je Tramišak demantirala njegove izravne veze s porukama koje je primala, a u kojima se uz ostalo spominjala i krv do koljena.

Te su prijetnje navodno kulminirale nakon što je nedavno uhićen bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, a priča je do te mjere apsurdna da je Tramišak, prije nego što je o svemu obavijestila Plenkovića, razmišljala čak i o političkom azilu u Bruxellesu.

“Pojma nisam imao o prijetnjama, situacija je ekstremno bizarna”, izjavio je Plenković u svojim prvim istupima na tu temu i doista nije bio daleko od istine.

Velika ambicija

Nevjerojatno je da se ministrica oglašava putem medija, da prijavljuje prijetnje, a da za njih Plenković ni ministar policije Božinović ne znaju, bez obzira na to jesu li ili nisu u korektnim odnosima.

Upućeni svjedoče kako je Plenković nakon svega toga opravdano pobjesnio, no pitanje je što će poduzeti s obzirom na to da na suprotnoj strani ima DORH, odnosno bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, kojeg navodno podržavaju isti ljudi kao i ministričina političkog zaštitnika Anušića, koji je ujedno, kao što je poznato, odnedavno na glasu kao “američki igrač”.

Ono što se događa s Tramišak u HDZ-u se tumači kao sukob dviju stranačkih frakcija, one Plenkovićeve i one Anušićeve koju navodno lobistički podupire zaboravljeni Miomir Žužul, američki igrač koji uza se ima i jednog poznatog liječnika i znanstvenika koji je također žario i palio domaćom političkom arenom u eri bivšeg premijera Ive Sanadera.









Da priča bude do kraja apsurdna, Žužul je navodno u stalnim kontaktima s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a suprotno ustaljenom mišljenju, predsjednik Republike uživa potporu Amerike isključivo zbog toga što je on Plenkovićev najveći protivnik.

Tako je na Žužulov poziv Milanović prošlo ljeto bio u Imotskom.

No, apsurd u apsurdu je priča po kojoj je Milanović navodno spasio Plenkovića da se ne nađe u jednom kraku DORH-ove istrage kada je nakon privođenja Darka Horvata javno rekao: ‘To tako ne može. Zar je sada Plenković sljedeći?’.









Naime, iako navodno Amerikanci u rušenju Plenkovića podržavaju rad DORH-a, desnu struju HDZ-a i predsjednika Milanovića, činjenica je da Milanović i Bajić godinama nisu u najboljim odnosima.

Upravo je Milanović kao premijer 2014. smjenio Bajića s mjesta glavnog državnog odvjetnika, a na tu funkciju tada je izabran Dinko Cvitan, čiji je kadar bio i njegov nasljednik Dražen Jelenić. A Bajić do danas nije u dobrim odnosima sa Cvitanom, a sudjelovao je i u Jelenićevoj smjeni. No, iz HDZ-a tvrde da Milanović ima utjecaj na šeficu Uskoka Vanju Marušić.

Amerikanci zamjeraju Plenkoviću što u prvih pet godina svojega mandata s njima nije uspostavio nikakvu ozbiljniju suradnju, nego se potpuno oslanjao na Angelu Merkel, a nakon njezina odlaska priklonio se Macronu, od kojega je kupio zrakoplove, dok su mu predstojnik ureda i šef tajne službe francuski državljani.

Jedan od očitih pokazatelja odnosa Amerike prema Plenkoviću je to što u Hrvatskoj već gotovo dvije godine nisu imenovali novoga veleposlanika, nego taj posao obavlja otpravnik poslova. Situacija je za premijera Plenkovića do te mjere uznemirujuća, da mu je ministar policije Davor Božinović navodno nedavno izravno postavio pitanje: “Jesi li svjestan da si gotov i da sada moramo igrati na Jandrokovića?”.

Osim Božinovića koji se drži na distanci, od Plenkovića je sve dalje i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji se po kuloarima spominje kao njegov nasljednik. Ideja je da Amerikanci Ivana Anušića poguraju na čelo ili za glavnog tajnika HDZ-a, dok bi u tom slučaju micanjem Plenkovića s premijerske pozicije na njegov položaj uskočio Jandroković, koji bi time ostvario svoju veliku ambiciju.

No, u HDZ-u ne tvrde kako su Božinović i Jandroković u otvorenom ratu s Plenkovićem, već kažu kako su se – udaljili. Premijera se tako i kroz ovu aferu s Natašom Tramišak nastoji destabilizirati, a prste u tome, uz njegove unutarstranačke oponente, ima i Bajić, kojega je predsjednik Vlade nedavno naumio umiroviti, odnosno sigurno je da neće odobriti produženje njegova ugovora o djelu s DORH-om, koji traje do 1. srpnja 2022.

Vlada iz sjene

Situacija je do te mjere ozbiljna da su nedavno i Plenkovićeva vjernog savjetnika upozorili da “mijenja stranu” jer aktualni premijer odbrojava dane na čelu stranke i Vlade.

U HDZ-u pak svjedoče da postojeća situacija neodoljivo podsjeća na posljednje mjesece Sanaderova mandata, strah se uvukao među stranačke zastupnike, lokalne političare, ali i obične članove koji sa strepnjom iščekuju rasplet situacije te napominju kako ništa u priči s Plenkovićem nije slučajno.

Obračun je navodno počeo i prije nego što je uhićen Darko Horvat, a Vlada se dodatno destabilizirala istragama protiv ministra Josipa Aladrovića, ali i Borisa Miloševića koji je, doduše, pao u drugi plan nakon što se u Zagrebu srušio dron koji je ogolio sve slabosti Plenkovićeva ministra obrane Marija Banožića. I sam Banožić u Plenkovićevim očima sporedni je igrač zbog toga što se u medijima počeo spominjati njegov prijatelj i savjetnik Savić.

Zanimljivo je kako su oporbeni zastupnici Savića spominjali i kada je privedena bivša ministrica Žalac koja je pala u sklopu istrage koju je provodio europski istražitelj, a u njezinu slučaju problematizirala se afera Software.

Inače je Savićeva karijera i više nego zanimljiva, Vladinim dužnosnikom postao je još 2008. godine u Sanaderovu mandatu, zatim se u mandatu Nadana Vidoševića zapošljava u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj je zaposlen i danas. Uz to što je posebni savjetnik premijera Plenkovića, on je bio i posebni savjetnik ministrice Žalac.

Po kuloarima su Savića dugo spominjali kao jednoga od najvažnijih Plenkovićevih savjetnika, a govorilo se da on tvori takozvanu Plenkovićevu vladu iz sjene u kojoj sjedi nekolicina savjetnika koji na dnevni red pozivaju i ministre.

U Vladi Savića smatraju glavnim operativcem za provedbu reformi koje od Hrvatske zahtijeva Europska komisija prije uvođenja eura, a s obzirom na to da mu je povjerio taj posao, jasno je da on uživa veliko Plenkovićevo povjerenje jer se uvođenje eura smatra jednim od najvećih izazova aktualne Vlade.

S druge je strane Tramišak u Slavoniji dobro poznato ime, na glasu je i kao “opasna” Nata, a oni koji ministricu poznaju tvrde da je doista posljednjih nekoliko tjedana bila izvan sebe. Nezadovoljni su ljudi iz Anušićeva okruženja Plenkovićevim pristupom tom slučaju pa tvrde da je premijer posve promašio komunikaciju te da je on taj koji je trebao zauzeti ministričinu stranu, no on se, umjesto toga, priklonio onima koji su povezani s njime, pri čemu se po svemu sudeći aludira na Savića. Da u HDZ-u ozbiljno kuha, jasno je iz toga što ni sam slučaj zbog kojega se Tramišak prijetilo nije od jučer.

Politička igra

Naime, prije više od godinu dana njezino ministarstvo nije produljilo ugovor o nabavi usluge održavanja i nadogradnje sustava e-fondovi IT tvrtki Omega Software, poznatoj po njezinu bivšem manjinskom suvlasniku Miroslavu Škori.

Taj posao težak više od 14 milijuna kuna Ministarstvo regionalnog razvoja dodijelilo je Financijskoj agenciji, a do tada je taj posao obavljala tvrtka Omega Software, i to, kako su tvrdili, na temelju otvorenog postupka javne nabave. Ugovor je bio sklopljen na dvije godine, a istekao je sredinom srpnja prošle godine. Nakon raskida te suradnje Ministarstvo je s FINA-om sklopilo Sporazum o pružanju podrške sustavu e-fondovi u srpnju prošle godine.

Za ministarstvo je Omega radila godinama, a nakon što je ova posljednja afera dospjela u medije, iz tvrtke su poručili da su zatečeni te da je riječ o političkoj igri u kojoj su oni kolateralna žrtva. Kako god bilo, spomenuta tvrtka i prije nekoliko mjeseci našla se u središtu pozornosti zbog istrage OLAF-a i USKOK-a, a poseban interes istražitelji su pokazali za ugovor koji su s tom tvrtkom sklopila ministarstva dok su im na čelu bili Žalac i Tomislav Tolušić. Dok je istraga trajala, tvrtka je promijenila vlasnike, premda se Omega povezuje sa Škorom, on s tom tvrtkom danas nema nikakve veze.

Još u ožujku 2020. godine prodao je svoj udio te se ne spominje na popisu suvlasnika i članova Uprave, nedavno su iz suvlasništva tvrtke izašli i svi preostali osnivači i vlasnici Omege, nju je lani u studenome preuzeo vlasnik vodeće IT kompanije u Hrvatskoj, grupacije M San Stipo Matić, preko vlastite tvrtke Novčić više koja u Zdencima i Čačincima gradi dvije bioplinske elektrane.

Nedavno su na autocesti Rijeka – Zagreb u prometnoj nesreći poginuli bračni par Ivan Matić i Margareta Meštrović Matić koji su bili jedni od suvlasnika i suosnivača Omege.

Tvrtka inače godinama odlično posluje, od 2016. do 2020. godine prihodi su im se utrostručili i dosegnuli 78,5 milijuna kuna. Kako rastu prihodi, tako raste i broj zaposlenih koji mjesečno zarađuju više od devet tisuća kuna, što nije neobično u IT sektoru. Dobit tvrtke također je u stalnom rastu te je lani iznosila 12,6 milijuna kuna.