Procurio Capakov dopis zbog kojeg je Hrebak ušao u Sabor: Ovako se u Hrvatskoj oslobađa od samoizolacije

Autor: D.R.

Mnoge je iznenadilo kad se bjelovarski gradonečelnik Dario Hrebak pojavio u Saboru unatoč očitom kontaktu s osobom koja je zaražena koronavirusom i, shodno tomu, odluci o samoizolaciji.

Omogućio mu je to osobno šef HZJZ-a Krunoslav Capak, čiji je službeni dopis počeo kružiti društvenim mrežama.

Podsjetimo, upravo zahvaljujući Hrebaku, Vlada je dobila dovoljno ruku u Saboru. Doslovno im je trebala njegova ruka – Plenković je dobio podršku 76 zastupnika, točno koliko mu je bilo potrebno.

Kako je Capak objasnio svoju odluku? U dopisu je prvo naveo da je Hrebak “ostvario rizičan kontakt” te da je osoba s kojom je bio u dvorani za sastanke – a za koju se kasnije pokazalo da je pozitivna na COVID-19 – u jednom trenutku skinula masku s lica.

No, to nije spriječilo Capaka da u obrazloženju da zeleno svjetlo za Hrebakov odlazak u Sabor.

“U sljedećih 36-48 sati gospodin Hrebak nije i neće biti zarazan, a ako neće biti u samoizolaciji, potrebno je da nosi masku. Nakon toga se treba ili ponovno testirati ili biti u samoizolaciji 14 dana od rizičnog kontakta koji je ostvaren 17.7.2020. “

Dragi Kruno odlučuje tko će i kad će biti zarazan. Od početka govorim da je stožer prije svega političko tijelo, a bilo koji oblik kredibiliteta su izgubili već odavno.

Samo pročitajte ovaj tekst koji svima pljuje u lice. Bez maske. pic.twitter.com/TJsvTj5N8K — Jure Zubčić (@jurezubcic) July 24, 2020

Capak je danas objasnio svoju odluku i zašto je baš on poslao dopis koji je Hrebaka oslobodio samoizolacije koju mu je priopisala bjelovarska epidemiologijnja.

“On je nakon testa zatražio epidemiološko mišljenje, a s obzirom na to da je bilo kasno i na Zavodu nije bilo nikoga, ja sam napisao mišljenje. On 36 do 48 sati nije mogao biti zarazan, a sve drugo je njegova odluka”, rekao je Capak koji je rekao kako on Hrebaku “nije rekao ni da ide ni da ne ide.