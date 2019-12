PROCURILI TAJNI DOKUMENTI CIA-e: Titovi vojnici locirali i oteli četničkog generala Dražu Mihailovića

Autor: Dnevno

Nakon više od 70 godina, nedavno je s originalne dokumentacije CIA-e o uhićenju četničkog generala Dragoljuba Draže Mihailovića skinuta oznaka “strogo povjerljivo”, piše srpski Kurir. Dokumentacija je u kratkom roku procurila u javnost, a u njima jasno piše tko je izdao Dražu Mihailovića te kako je on dospio u komunističku zamku.

Prema izvještajima, Mihailović je upao u zamku u kojoj su ga zarobili Titovi vojnici te ga iz skrovišta odveli u Beograd. Dio izvještaja prenosimo u cijelosti.

“Kontra obavještajni korpus Milano bataljon, zona 3 APO 512 1 Jun 1946 PREDMET: Hvatanje generala Draže Mihailovića. ZA: GSI (b), 3 Okrug, CMF 1. U prilogu je izvještaj koji je ovom uredu prenio pouzdani povjerljivi izvor. Izvještaj dolazi iz Beograda i bavi se događajima koji su doveli do toga i putanjom kojom su Mihailovića zarobili Titovi vojnici. 2. Zahtjeva se da se s navedenim osobama postupa diskretno, kako bi se zaštitio njihov identitet. Imena koja su u izvještaju korištena za potvrdu su ista ako se ukaže potreba 3. Za vaše informacije. M.A. TONINI Major, MI Nadzorni agent Dostaviti: GSI (b) 2 SCI/Z, Milano 2 CIC, AFHKU 2 CIC, Zona 1 1 Arhiva 1.

Ovaj izvještaj stigao je iz komande Požeškog korpusa Kraljevske armije u Jugoslaviji od majora Miloša Markovića koji je 12. svibnja 1946. bio lociran u Vrhovnoj komandi na području Trudovo-Katići-Nova Varoš-Ljubić (sela). Ovaj izvještaj govori o okolnostima zarobljavanja Generala Mihailovića, a donio ga je specijalni kurir poslan iz Jugoslavije. „Krajem veljače, Vrhovna komanda je bila smještena u regiji Točin-Brajići-Gornja-Donja Dobrinja-Bela Crkva-Ražana. Kurirskom službom su nas obavijestili da je vrhovni komandant (Mihailović) nekoliko dana bio bolestan od tifusa. 26. veljače 1946. dobili smo od Vrhovne komande šifriranu poruku koja glasi:

“Vrhovna komanda ima konkretan dokaz da će Titove komunističke snage uskoro pokrenuti snažne napore kako bi pronašli i uništili naše tajne kopnene jedinice. Imamo dokaz da su jedinice četvrte i 37. divizije pet dana primale obroke za izvanredne situacije. U garnizonima u Čačku, Užicu i Zvorniku, jedinice su ojačali lakom artiljerijom i lakim tenkovima. Pripreme za kopnene akcije vrše jedinice 37. divizije. Naše snage na Trebavi i Ozrenu trenutno se bore protiv jedinica 27. i 36. divizije. 19. musulmanska brigada praktički je uništena od strane našeg Romanijskog korpusa kod Vlasenice. U južnoj Srbiji postoji lokalna aktivnost na obje strane u regijama Orahovac, Nikodim i Izvor. Svi zapovjednici će preduzeti najstrože mjere i izvršavati vrlo povjerljive instrukcije 278/45, vodeći računa da zaštitimo i sačuvamo sela i izbjegnemo opkoljenje i uništenje naših snaga od strane nadmoćnijih neprijateljskih snaga. Vrhovna komanda će reagirati na razvoj operacija i nastaviti prema vodama rijeke Drine i dolinom Lima.”

U štabu Vrhovne komande major Nikola Miljković bio je načelnik operativnog odsjeka. Kada je primljeno gore navedeno naređenje, bio sam lociran na platou Musnije na Zlatiboru iznad sela Radaljevo. Nekoliko dana kasnije Titove kolone bile su u pokretu. Moja Zlatiborska brigada napala je jedinice 37. divizije na Uvcu, dok je Požeška brigada napala jedinice četvrte divizije na Mačkatu. (Jedinice četvrte divizije pretežno su bile sastavljene od albanskih komunista). Zbog nadmoći neprijatelja, dao sam naređenje da se izbjegavaju direktni napadi. U vezi s akcijom čuvanja leđa Vrhovne komande, nismo dobili nikakve vijesti i bilo je nemoguće uspostaviti kontakt s kurirom. 18. ožujka 1946. dobili smo izvještaj koji nas je veoma uznemirio i u koji nismo mogli vjerovati.

Izgleda da je oko 10. ožujka 1946. Vrhovna komanda stigla u regiju koja se nalazi južno od Ruda. U ovom selu nabavljali su lijekove za bolesnog Generala, kojeg su tokom prebacivanja Vrhovne komande nosili na ramenima naši ljudi.

Tijekom ovog premještanja jedan od osobnih Mihailovićevih liječnika zarobljen je u bitci kod Semegnjeva. Ispitivanjem i mučenjem od strane agenata OZNE i ruskih oficira, otkrio je da je osobni Mihailovićev liječnik i takođe je otkrio plan prebacivanja Vrhovne komande. Iste noći neprijateljski avioni su počeli vršiti izviđačke letove iznad teritorije na kojoj je bila locirana komanda. Ispustili su letke koje su izgledali kao da su ih pravili Amerikanci, a u kojima je pisalo kako su došli pomoći i dati nam oružje i streljivo. Iste noći, nakon što su neko vrijeme letjeli iznad tog područja, avioni su bacili razna pakiranja streljiva i sanitetski materijal savezničkog porijekla. U jednom pakiranju su bila uputstva za pripremu i obilježene trake za slijetanje nekih aviona za opskrbljivanje.

13. svibnja 1946. u popodnevnim satima stigla su dva aviona sa savezničkim oznakama. Letjeli su nisko i bacili baklje tako da smo mogli kazati im mjesto gdje mogu sletjeti. Odgovorili smo prema uputstvima koja smo dobili i dva aviona sletjela su u polje (dovoljno dugo) oko 10 km sjeverozapadno od Ruda.

Nekoliko oficira u savezničkim uniformama (američke) koji su govorili engleski i francuski izašli su iz aviona. Trojica sa najvišim činom odvedeni su do našeg Štaba gde su se dogovorili sa oficirima našeg Štaba da prevezu bolesnog Generala. General Mihailović je tada imao visoku temperaturu i nije bio pri svijesti. To je razlog zbog kojeg su željeli neko vrijeme odvesti ga u Italiju, izliječiti ga i potom ga tajno vrtiti u planine Jugoslavije. Odmah je smješten u avion pod nadzorom dvojice naših oficira koji su išli zajedno sa njim. U to vrijeme su sletjela još dva aviona i devet drugih oficira iz našeg Štaba su se ukrcali u avione, među kojima su bila dva podoficira i glavno zapovijedno osoblje.

Čim je avion koji je prevozio Mihailovića poletio u zrak, preostali avioni su uzletjeli za njim. U tom trenutku se pojavilo nekoliko aviona i počelo je da letjeti iznad tog područja. Mi smo mislili da su služili kao zaštita Generalovog aviona, ali nakon što su neko vrijeme krstarili područjem gdje su se nalazile trupe Štaba, počeli su bacati male dimne bombe koje kao da paraliziraju ili uspavljuju naše trupe. Iz pravca Priboja bili smo upozoreni da se motorizirane trupe približavaju u isto vrijeme kada je jedna grupa aviona počela ispuštati padobrance na naš Štab.

Odmah po slijetanju na zemlju padobranci su otvorili vatru na naše ljude koji su pokušavali zaštititi Štab i koji nisu bili pogođeni dimnim bombama. Bitka je započela zato što su konačno naši ljudi shvatili da imaju posla sa neprijateljem koji je upotrebio prevaru za otmicu Generala. Neprijatelj je pokušao probiti naš front, ući u područje Štaba i preoteti naše dosijee, ali veliki broj njih je ubijen. Zbog dolaska snažne kolone koja dolazi iz pravca Priboja, naši ljudi su se povukli prema Golešu i odatle su započeli evakuaciju prema Foči. Naši ljudi su uspjeli srušiti jedan avion. Veliki broj neprijatelja je ubijen, ali takođe smo pretrpili velike gubitke. Odatle smo kasnije dobili vijest da je Mihailović odveden u Sarajevo, a odatle u Beograd, a da se nije osvjestio. Kažu da je sedam dana bio bez svjesti, jer je bio hranjen putem infuzije. Kada se konačno osvjestio, pitao je gdje je, a kada je otkrio da je u Beogradu, rekao je: “Do sada sam izvršavao svoju dužnost, sada možete raditi ono što ste odlučili.”

Sve navedeno izvjestio je kapetan Kalajitović, koji zapovjeda Pljevaljskom brigadom. Specijalni kurir uvjerava da je dao točan izvještaj koji mu je prenio major Marković, komandant Požeškog korpusa.