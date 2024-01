Procurili planovi oporbe: Lažni desničari izvest će prevrat kakav Hrvatska nije vidjela

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Superizborna godina ne očekuje samo premijera Andreja Plenkovića nego i lidere oporbenih stranaka kako na desnom tako i na lijevom centru, gdje se, međutim, u posljednjih nekoliko tjedana opet počelo progovarati o velikoj mobilizaciji, ali i mogućim poslijeizbornim suradnjama, pri čemu se u SDP-u kao važan saveznik nameće Most, stranka lažnih desničara koja se sada potpuno razotkriva, a koja je dosad dva puta dovela HDZ na vlast, ali i stranka čiji su članovi Nino Raspudić i Nikola Grmoja nekoliko puta dali do znanja da ne bi imali ništa protiv suradnje s Partijom ako bi ta suradnja rezultirala rušenjem premijera Plenkovića i njegove stranke s vlasti.

Da u ovim dvjema opcijama uistinu misle ozbiljno, jasno je i iz toga što se po kuloarima već počelo spekulirati o podjeli vladajućih fotelja između SDP-ovaca i mostovaca pa se u tom kontekstu Grmoja spominje kao budući ministar policije, a govori se i da mu je jedino to i važno. Osim toga, SDP-ovci su u slučaju koalicije koja bi im osigurala dolazak na vlast Mostu spremni ponuditi Ministarstvo gospodarstva koje bi vodio njihov Zvonimir Troskot te obrazovni resor u kojem se vidi Marija Selak Raspudić.

Grbin još nije odustao

Kako tvrde upućeni, šef SDP-a Peđa Grbin još nije odustao od premijerske fotelje, a ako udovolji svim drugim Mostovim zahtjevima, oni mu ne bi trebali stvarati probleme. Štoviše, u ovim križaljkama Grbin bi više problema mogao imati sa svojim stranačkim kolegama, ali i s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji nije previše sklon Grbinu kao predsjedniku Vlade, već je zagovornik toga da Vladu treba voditi netko stručniji, poput, primjerice, bivšeg ministra financija Borisa Lalovca.

Sve u svemu, dogovori se još moraju “popeglati”, no očito su počeli, a Milanović bi nakon parlamentarnih izbora trebao biti taj koji će Grbinu dati ulogu mandatara, nakon čega će Grbin realizirati koaliciju s Mostom u kojoj bi im se trebao pridružiti i Možemo, u čijim redovima mnogi također imaju velike ambicije pa bi Ivana Kekin u takvoj koaliciji mogla naslijediti aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, a upitno je samo kojom bi se pozicijom zadovoljila Sandra Benčić koja je već istaknula premijersku kandidaturu i koja po anketama vodi u srazu sa SDP-ovim šefom Grbinom.

Svjestan svojih slabosti, Grbin, koji je već počeo sastavljati SDP-ove liste za parlamentarne izbore, odlučio je da on neće biti stranački kandidat u prvoj izbornoj jedinici, što je bila praksa sa svim SDP-ovim i HDZ-ovim kandidatima za premijera. Tako Grbin neće ići u izravan obračun s premijerom Plenkovićem, već se razmatra da po Milanovićevu zagovoru u ring s aktualnim premijerom ide Lalovac.

Grmoja i Raspudići

Dok je Arsena Bauka, koji mu uvelike pomaže u sastavljanju jedinica, Grbin spreman žrtvovati i maknuti iz njegove sigurne baze Dalmacije, on će osobno vjerojatno po novi zastupnički mandat ići iz svoje sigurne baze, Istre, iz koje i jest dogurao do sabornice na posljednjim parlamentarnim izborima, i to kao posljednji s liste u svojoj izbornoj jedinici u kojoj je osvojio respektabilan broj preferencijskih glasova.

Jake snage SDP-a za nadolazeće izbore još se sastavljaju, no izgledno je da će u petoj izbornoj jedinici stranačke boje braniti aktualni europarlamentarac Fred Matić, a u četvrtoj jedinici u pomoć bi trebala priskočiti popularna europarlamentarka Biljana Borzan. Naravno da SDP i izvan ovih okvira računa na svoje jake snage i zvučna imena, kojih u Mostu ima sve manje jer se stranka svela uglavnom na Grmoju i bračni par Raspudić pa su mnogi u Mostovim redovima zabrinuti zbog svojih lista za nadolazeće parlamentarne izbore koji bi mogli označiti početak njihova kraja i veliko osipanje nalik na ono kroz koje je SDP već prošao nakon što je dio njih napustio stranku, a dio je iz nje izbačen.

Ti su SDP-ovi odbačenici u međuvremenu formirali vlastiti zastupnički klub koji je prerastao u Socijaldemokrate koji su nedavno preko svojeg Franka Vidovića pozivali na veliko ujedinjenje na ljevici. “Ovaj HDZ se ne bori protiv korupcije, on je generator korupcije. Takav upropaštava državu koju smo svi zajedno skupo platili, a mi u opoziciji – mislim na SDP, Možemo, Centar, Fokus – koji dijelimo slične vrijednosti umjesto razmišljanja o broju mandata napravimo nešto za ovaj narod i ovu državu…”









Žetončići HDZ-a

“… Ujedinimo se i maknimo HDZ s vlasti, to je jedino razumno i jedino ispravno”, napisao je Vidović na svojem profilu na Facebooku, no na te napise Grbin ne namjerava reagirati odnosno prihvatiti ponudu o suradnji jer među SDP-ovcima vlada stav da će se Socijaldemokrati nakon izbora pretvoriti u HDZ-ove žetončiće, a oni takvima ne žele pomagati da se domognu sabornice jer su svoju lekciju naučili s HNS-om.

Stoga će Socijaldemokrati na parlamentarne izbore ipak morati izaći s poznatim partnerima, odnosno s HSS-om Kreše Beljaka i Laburistima, s kojima će vrlo teško prijeći izborni prag u bilo kojoj izbornoj jedinici pa je upitno koliko uopće imaju smisla teze u kojima se Socijaldemokrati navode kao spasitelji Plenkovićeva HDZ-a koji ima problema s koalicijskim potencijalom. Sve manji koalicijski potencijal i šanse za predizbornu koaliciju imaju i u SDP-u koji će, čini se, na izborima nastupiti samostalno, a nakon izbora na kojima kane provesti veliku mobilizaciju u Partiji su otvoreni za sve opcije pa nije nemoguće da se doista ostvari suradnja između njih i Mosta.

U ovoj priči o poslijeizbornim suradnjama više gotovo nitko ne spominje Centar i splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka jer je s njima, tvrde upućeni, nemoguće surađivati s obzirom na to da su za suradnju postavili nerealne zahtjeve, zbog čega će i gospodin Puljak i prva dama Splita na izbore samostalno, bez koalicijskih partnera. Na desnici će pak, po svemu sudeći, samostalno sreću okušati Domovinski pokret, koji zasad odlično kotira jer njihov predsjednik Ivan Penava kao premijerski kandidat otkida dobar dio Mostova biračkog tijela, što i nije čudno kada se zna da se Most deklarirao kao desna politička opcija koja je iz ormara izašla nakon neizravnih najava suradnje sa SDP-om, što im je dio njihovih birača očito zamjerio.