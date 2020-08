PROCURILI NOVI SMS-ovi RIMAC: Prijetila šefovima HEP-a da joj zaposle sestru: ‘Krvi ću se napit…’! Poruke su nevjerojatne

Autor: Dnevno

Zbog sumnji da su sredili posao sestri Josipe Rimac, bivše HDZ-ove državne tajnice u Ministarstvu uprave, do sada su se već dvojica čelnih ljudi Hrvatske elektroprivrede (HEP) našla pod istragom.

Ranije je, kako se pisalo, osumnjičen član Uprave HEP-a Saša Dujmić (HNS), a sada se na tom popisu zbog sumnjivih kontakata s Josipom Rimac našao i Nikola Šulentić, direktor HEP-Operator distribucijskog sustava (ODS).

Njih je, kako tvrde istražitelji, bivša državna tajnica uplela u svoju korupcijsku hobotnicu jer je željela na svaki način svojoj sestri Biserki Vujić osigurati posao i to baš unutar HEP-ovog sustava. Da je urgirala za nju još početkom prosinca 2018., USKOK je doznao nakon što joj je pretražio mobitel.

U njemu su pronađene poruke stare i po nekoliko godina, piše Telegram. Među njima su, kako navodi USKOK u rješenju o proširenju istrage, i one što ih je Josipa Rimac slala Šulentiću u prosincu 2018. godine.

Najprije mu je, kako se navodi među dokazima, 3. prosinca 2018. poslala poruku s fotografijom dopisa koji je njezina sestra dobila iz Sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima HEP ODS-a. Tim dopisom obavijestili su Biserku Vujić da su za radno mjesto referenta u Odjelu za odnose s korisnicima izabrani drugi kandidati.

“Šta ćemo”, pitala je porukom Josipa Rimac Šulentića koji joj je, bilježe istražitelji, odgovorio: “Ide novo. Ovaj tjedan”.

Šulentić: Sve ide po dogovoru

USKOK tvrdi da su nakon toga nastavili komunicirati o potencijalnom radnom mjestu za sestru Josipe Rimac. Nju je zanimalo i koje radno mjesto i koji koeficijent će se nuditi na tom novom natječaju.

Pronađena je i poruka koju je 14. prosinca 2018. poslala Šulentiću. “Opet me zaje……. Pratim koliko natječaja puštate svaki dan”, navodno je napisala Josipa Rimac. Izvjesno je da je bila bijesna jer joj sestra još nije dobila posao.

Šulentić joj je, kako stoji među dokazima, odgovorio da “sve ide po dogovoru”. I doista, pronađena je i poruka u kojoj joj 19. prosinca javlja da su “dobili suglasnost” i da je “Šibenik na potezu”.

Međutim, desetak dana kasnije, ponovno bijesna Josipa Rimac šalje Šulentiću novu prostu poruku: “Opet ste me zaje…. Neću vam dati mira. Krvi ću se napit…. Imam i ja konja za utrku”. Šulentić joj, navodi dalje USKOK, odgovara da je “sve odobreno”.

Sestra dobila pitanja za intervju, nije najbolje odgovorila

Pregledavajući mobitel Josipe Rimac istražitelji pronalaze i poruku koju joj je Šulentić poslao 20. veljače 2019. godine. Radilo se navodno o pitanjima za provjeru znanja iz područja odnosa s kupcima u HEP-ODS. Rimac to prosljeđuje sestri Biserki koja joj zahvaljuje: “Ok, super za pripremiti se i odgovoriti”.

USKOK tvrdi da je u tom periodu HEP-ODS Elektra Šibenik doista imao natječaj za referenta u Odjelu s korisnicima. Radilo se o radnom mjestu koje je bilo otvoreno na određeno vrijeme – na 12 mjeseci. Uz Biserku Vujić javilo se još 12 kandidata. Iako je imala pitanja, sestra Josipe Rimac nije na pismenom testiranju ostvarila maksimalan broj bodova, no ipak je, nakon usmenog razgovora, upravo ona 3. ožujka 2019. dobila posao u Elektri Šibenik.

Početkom ove godine, kada je isticao ugovor njezinoj sestri, Josipa Rimac je, kako od ranije sumnja USKOK, urgirala kod Saše Dujića da joj omogući ostanak u šibenskoj Elektri. On je dao suglasnost da Biserka Vujić dobije stalni posao iako za to, navodno, nije bilo potrebe. Zato je i on sada pod istragom, piše Telegram.