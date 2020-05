PROCURILI DETALJI: Plenković poručio da se na Ćorića diže lažna hajka, Ina i JANAF u međuvremenu otkrili sporni tekst memoranduma

Nakon što je jutros ministar Ćorić svojom izjavom zgrozio novinarsku struku, kada je reporteru N1 televizije Hrvoju Krešiću suptilno dao do znanja da se novinari u Hrvatskoj prate, kazavši mu da je rubno u naftnom biznisu i da zna iz novinarskih grupa da se nije slagao s Ćorićevim odabirom članova uprave INA-e, na spornu je ministrovu izjavu u utorak reagirao i premijer Andrej Plenković

“Sad sam prvi put imao sekundu vremena prije nego sam došao pred vas, slušao sam njegovu izjavu i navodno sporni dio zbog kojeg sad mnogi vape da on da ostavku. Treba čuti što je kazao. Kazao je da pozna nekoga tko je nešto pročitao, on to nije sam vidio, netko mu je volontirao tu informaciju. Vrlo je važno da s otkloni iz bilo kakve špekulacije i najmanja sumnja da Vlada i bilo tko iz vlasti gleda tko što pise na mobitelu, to je laž, to ne stoji, to je nemoguće, ne može član Vlade vidjeti bilo čiju korespondenciju”, poručio je plenković iz Splita.

“On je rekao da pozna nekoga tko mu je to prenio. To je ogromna razlika, krucijalna razlika, kada sam prvi put davao izjavu nisam znao za to, kada sam odlušao što je rekao, to je lažna hajka sada na njega”, kazao je premijer pa nadodao: “Nema slušanja, nema prisluškivanja, nema uvida u grupe, u sms-ove, to je laž. To Ćorić nije rekao i to je važno da se sada čuje od mene. On je prepričao što mu je netko rekao i to je sasvim druga situacija.”

Ćorić se ispričao

U međuvremenu se oglasio i sam ministar, koji se ispričao zbog nastale situacije.

”Dakle, prije svega referirat ću se na činjenicu kako mi je žao da je dio medijske javnosti moju izjavu, odnosno odgovor novinaru, iskoristio za tezu o praćenju, prislušivanju i bilo kakvoj nedopuštenoj radnji. Nikada u životu mi ne bi palo na pamet ni na koji način zadirati u privatnost bilo koga, a posebice ne novinara. Odlučno odbacujem bilo kakvu mogućnost nečeg takvog”, izjavio je za Hinu ministar Ćorić.

Osvrnuo se i na medijske navode da je u svojem odgovoru insinuirao da novinar radi za nečije interese.

”Moja teza izrečena na današnjoj presici bila je ništa drugo nego odgovor na pitanje, u kojem se pokušalo implicirati da sam ja pokušao prodati nacionalne interese Republike Hrvatske, odnosno dovesti ih u pitanje. To nisam, ne činim i nikada neću učiniti. Svi oni koji na bilo koji način budu implicirali u tom smjeru doživjet će od mene uvijek isti odgovor”, kazao je Ćorić.

Inače, cijela ova priča postala je predmet interesa javnosti nakon što je danas u tjedniku Nacional objavljen memorandum između Ine i JANAF-a, koji prema njihovom pisanju otkriva najmračniji manevar hrvatskog premijera, a koji dopušta izvoz hrvatske nafte Mađarima pa je samo od početka 2020. iz Siska u Mađarsku umjesto u Rijeku prebačeno 247 tisuća tona nafte.

Nakon drame, objavljen i tekst memoranduma

Nakon velike medijske pompe, o svemu su se oglasili i Ina i Janaf, koji su u svojim priopćenjima priložili i sam tekst memoranduma, reagirali na tekst u današnjem Nacionalu, koji piše da je došao do tajnog memoranduma između Ine i Janafa kojim hrvatski premijer dopušta izvoz hrvatske nafte u Mađarsku. Tako je samo od početka 2020. iz Siska u Mađarsku, umjesto u Rijeku, prebačeno 247 tisuća tona nafte, piše Nacional u tekstu u kojem tvrdi da memorandum potkopava nacionalne interese.

Iz Ine u priopćenju ističu kako je Memorandum o razumijevanju neobvezujući dokument potpisan 21. kolovoza 2018. godine, objašnjavajući ga i u kontekstu Inina programa Ina R&M Novi smjer 2023.

“Ina je krajem 2018. godine započela s programom INA R&M Novi smjer 2023., koji podrazumijeva koncentraciju prerade nafte u Rafineriji nafte Rijeka te transformaciju lokacije u Sisku u industrijski centar. Cilj programa je pretvoriti gubitak od u prosjeku milijardu kuna godišnje u dobit te održati sigurnu i neprekinutu proizvodnji nafte i stabilni rad”, navode iz Ine.

Ističu i da je kompanija, kako bi ostvarila tehničke preduvjete za taj strateški projekt, “prethodno donijela poslovnu odluku o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju s Janafom koji podrazumijeva uspostavljanje bolje optimizacije transporta nafte između Janafovog Terminala Sisak i Rafinerije nafte Sisak”.

Također, osigurana je i bolja optimizacija raspoloživih skladišnih prostora i fleksibilnost Ininog Istraživanja i proizvodnje nafte i plina.

“Izgradnja dvosmjernog toka između Janafovog Terminala Sisak i Rafinerije nafte Sisak realizirana je u posljednjem kvartalu 2019. čime je Ini omogućena prodaja nafte na tržištu po tržišnoj cijeni i ostvarivanje veće ekonomske vrijednosti za naš proizvod. Nafta s hrvatskih polja se prerađuje u Rafineriji nafte Rijeka u skladu s logističkim mogućnostima, a dio se prodaje po tržišnim cijenama. Posljedično, riječka rafinerija prerađuje na učinkovitiji način 20 posto veće količine nafte u odnosu na ranije i one su dovoljne za pokrivanje potreba hrvatskog tržišta”, ističu iz Ine u priopćenju.

Naglašavaju kako to donosi veću profitabilnost te kompaniji osigurava sredstva za financiranje projekata koji će pridonijeti održivom poslovnom modelu, što uključuje i ulaganje od oko 4 milijarde kuna u izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u riječkoj rafineriji.

Podsjećaju, naime, kako program INA R&M Novi smjer 2023. uključuje i izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka s ukupnim kapacitetom rafinerije od 4,5 milijuna tona godišnje, što pokriva potražnju na hrvatskom tržištu i izvoz.

“Naime, potražnja hrvatskog tržišta iznosi 2,7 milijuna tona godišnje. Trenutačno, Ina prerađuje otprilike 4 milijuna tona godišnje, od čega 1,9 milijuna tona prodamo na domaćem tržištu. Dakle, Ina ne samo da zadovoljava potražnju na hrvatskom tržištu, već i izvozi na druga tržišta”, poručuju iz Ine.

Navode kako Memorandum, uz izgradnju dvosmjernog toka u Sisku, podrazumijeva i postavljanje odušne stanice u Rafineriji nafte Rijeka koja je u izgradnji te će služiti kao dodatna mjera zaštite okoliša i sigurnosti u radu podmorskog naftovoda Omišalj – Urinj.

“Također, Ina kao članica MOL Grupe ulaže maksimalne napore da poveća količine transportirane sirove nafte od Janafovog terminala Omišalj prema Mađarskoj i Slovačkoj, što će imati pozitivan utjecaj na Janaf i državni proračun”, zaključuje se u priopćenju Ine.

Tekst memoranduma možete pročitati ispod.

INA – Memorandum o Razumije… by Dnevno Desk on Scribd