PROCURILI DETALJI O NAPADAČU NA HEP-ovce IZ PAKRACA: Susjedi kažu da mu je bilo teško te da su mu malo ‘otišli živci’

U srijedu u 9.19 sati u Pakracu se dogodila velika tragedija. Naime, nakon što su mu došli isključiti struju zbog nepodmirenih dugovanja, Milorad A. (71) bacio je bombu na tri djelatnika HEP-a. Geleri su pogodili svu trojicu radnika HEP-a, a najgore je prošao Darko. M. (52) kojega su komadići bombe pogodili u glavu i trbuh, javlja MojPortal.

Ozlijeđeni je prebačen u Pakračku bolnicu gdje su utvrdili da mu je stanje kritično, pa su poslije 13 sati počeli organizirati njegov transport za Zagreb, u bolnicu na Rebru, gdje će mu pokušati spasiti život.

Stariji muškarac koji je počinio ovo nedjelo navodno nema baš nikakvu prijavu i ničim nije skretao pažnju na sebe. Susjedi su, doduše, znali da posljednje vrijeme ima problema i da je teže naravi, ali nisu slutili da bi ovako nešto mogao napraviti.

“Bila sam u ljetnoj kuhinji ujutro kad je to grunulo… To vam je toliko grunulo da to nije bilo za izdurati. Ja sam se uplašila tako da vam opisati ne mogu. Još sam sama u kući jer mi je muž umro prije mjesec dana, a sin mi je otišao na put, baš me zvao maloprije da pita jesam li se uplašila, a ja mu kažem: “Sine, joj, skoro sam i ja umrla koliko sam se uplašila”. Znam Milorada, umrla mu je žene prije jedno dvije godine. Ne znam dijete kako takva ludost dođe čovjeku u glavu. Mi smo svi ovdje u dobrim odnosima, nikakvih problema nismo imali jedni s drugima pa ni s Miloradom. On je prije bio dobar,, a onda odjednom više nije bio dobro”, rekla je susjeda pa pojasnila:

“Kao da je malo sa živcima otišao. Žena mu je umrla prije dvije godine, možda ga je i to teško pogodilo. Lijepa je bila, Jovanka. Umrla žena, rak je imala. A on je ostao sam tu. Jedno je vrijeme bio i u kuću u Ožegovcima i tamo je bio neko vrijeme, ali valjda nije ni tamo mogao biti s nikim. Živci su mu otišli, teško mu je bilo. Ima dva sina, jedan mu živi u Nizozemskoj, a drugi je u Srbiji. Ali djecu mu ne znam. Nesreća je to, velika, dijete moje. Stradali ljudi ni krivi ni dužni… “.









Nakon uhićenja, muškarac bio potpuno miran te nije pokazivao ni najmanje znakove agresije, niti je policiji stvarao probleme pri uhićenju i nakon njega. Navodno je jedan policajac prilikom uhićenja govorio kolegi da je “vjerojatno shvatio što je napravio, ali sad nema povratka…”

“Baš sam primila kvaku kako bi izašla na ulicu baciti smeće i onda je grunulo. Strašno sam se uplašila. Muž mi je bolestan, a unuka mi je gore na katu i uči. Odmah me nazvao sin i rekao da ne izlazim iz kuće. Policija je sada tamo, pretražuju kuću da vide je l’ ima još bombi i ostalog oružja. Miloradu je prije godinu i pol dana umrla žena, a djeca mu žive negdje vani. Nismo imali s njim nikakvih problema iako je malo teže naravi. No, nije mi na kraj pameti bilo da bi mogao napraviti ovako nešto”, rekla je za MojPortal.hr jedna susjeda kojoj su šrapneli od eksplozivne naprave završili na fasadi kuće.