PROCURILE WHATSAPP PORUKE O MATEJU! ‘On to nije znao’, brutalni detalji: ‘Možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda’

Autor: N.K

Nestanak Mateja Periša i dalje je potpuni misterij, ali sve ukazuje na to da je Matej završio u Savi. Ono što je i dalje najveća enigma je njegovo neobično ponašanje koje se može vidjeti na snimkama nadzorne kamere kao i razlog zašto je 27-godišnjak ušao u vodu.

Srpska policija učinila je sve da se njegovo kretanje rekonstruira i tu je čini se napravljen dobar posao. Međutim, o razlozima zašto je Matej trčao, njihova policija ne nudi niti jedno konkretno tumačenje.

U slučaj se zato upetljala i hrvatska policija koja ovih dana istražuje sve osobe s kojima je Matej imao kontakt, a kako doznaje Slobodna Dalmacija, istražitelji češljaju i sve poruke koje su te osobe izmjenjivale.

Neobične poruke

Među tim porukama je i WhatsApp prepiska između Matejevog prijatelja koji je bio s njim u Beogradu te kritične večeri i jedne djevojke koja je ostala u Splitu i nije išla sa društvom u Beograd. Prepiske se odnose na dan nakon samog nestanka Mateja Periša te na pet, šest dana nakon toga, piše Slobodna Dalmacija.

Tako prijatelj u prvoj poruci piše spomenutoj djevojci: “Ja ne znam šta je njemu bilo. Droge ili šta… Mi nismo uzimali…”

Djevojka mu odgovara: “Pa ne virujem da je sam pa sakriva, osim ako mu neko u tom điru nije ponudio. Pa nije žensko da će mu stavit u piće.”

Prijatelj joj nakon toga piše: “Stvarno ne kužim.”

“Možda mu je ona nekog riješila”

Prijatelj potom nakon nekoliko dana odgovara na poruke djevojke, ali se one ne odnose na ovu temu, da bi par dana nakon toga između njih opet bila obnovljena ova priča.









Prijatelj joj tako piše: “Može bit i to šta ti govoriš. Al opet doša bi do M., reka idem riješiti, ne bi mu reka idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći.”

Djevojka mu nakon toga odgovara: “Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila.”

“Jel mu bilo krivo?”

Prijatelj joj odgovara: “Može biti stvarno, koliko znam ona ne koristi.”

Djevojka dalje pita: “A jel mu bilo krivo što ste vi s njima uzeli, a on nije?”









Prijatelj joj dogovara: “Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta.”

Ovakvih neobičnih poruka navodno ima još. Hrvatski istražitelji pokušavaju složiti potpuni mozaik i rekonstruirati odnose.