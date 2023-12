Procurile po Tomaševića nezgodne fotografije s Jakuševca: Evo što se krije u lavini otpada

U ponedjeljak je Zagrepčane zadesio novi odron smeća na Jakuševcu, inače drugi u manje od mjesec dana. Dogodio se jutros oko 6:40. sati. Policija je osigurala mjesto događaja. Zatvorena je Sajmišna cesta od Jakuševca u smjeru zapada. Jakuševec je zatvoren za odlaganje otpada, a gdje će se otpad odlagati, nema jasnih informacija.

Na mjesto događaja došao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u kojega su sada uprte sve oči javnosti. On je novinarima rekao kako su tri radnika ozlijeđena u odronu, od kojih jedan teže. Kako je kasnije potvrđeno iz KBC-a Zagreb, jednom od radnika je amputirana ruka…





Podsjećamo, upravo je Tomislav Tomašević sa svojom platformom “Zagreb je naš” krenuo u kampanju i politički uspon slikajući se na hrpi jakuševečkog smeća.

Neugodna otkrića

Jutarnji list tvrdi da je došao je u posjed zapisnika Državnog inspektorata koji je proveo nenajavljeni nadzor odlagališta nakon prvog urušavanja na Jakuševcu koje se dogodilo 11. studenog. U sklopu tog nadzora u laboratoriju je provedena i karakterizacija zatečenog otpada te je utvrđena veća količina biootpada i otpada sa groblja koje se ondje zapravo ne bi trebalo odlagati.

“…Navedeni uzorci su uzeti s dvije nove hrpe/pošiljke prikupljenog otpada, a koje vizualno po svom sastavu nisu odgovarale miješanom komunalnom otpadu ključnog broja već biootpadu i otpadu s groblja. Zatečena količina predmetnog otpada je cca 30 kubika… “, navodi se između ostalog u zapisniku Državnog inspektorata.

“U predstavkama se navodilo da se s prostora nadziranog odlagališta istočnim dijelom Novog Zagreba šire teški i neugodni mirisi”, stoji u zapisniku. Podsjećamo, 17. studenog Inspektorat je zaprimio Izvještaj o stanju odlagališta nakon urušavanja, kojim je inspekcija obavještena da je istoga dana došlo do dodatne erozije, a da je sve uzrokovano oborinama. Međutim, u laboratoriju je naknadno utvrđena karakterizacija otpada te je utvrđeno da se radilo o biootpadu i otpadu s groblja.

Procurile fotografije vrlo vlažnog biotopada

No, tu nije kraj sumnjivim događajima i problemima za gradsku vlast.

Tomašević i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić koja pikira na premijersku poziciju danas su izričito ustvrdili da se na odlagalištu otpada Jakuševec ne zakopava biootpad. On se odvojeno prikuplja, ali je 24 sata od sugovornika dobio fotografije s odlagališta koje pokazuju da se biootpad zakapa zajedno s komunalnim otpadom. Fotografije su nastale prije 10-ak dana. Smeđe vrećice s biootpadom se vide na vrhu odlagališta, a vidi se i iskrcavanje biootpada među ostali otpad.

Fotografije možete vidjeti ovdje.









U međuvremenu je Tomašević održao još jednu presicu.

“Danas se ne odlaže otpad na odlagalište. Iz Državnog inspektorata imamo informacije da se neće moći odlagati otpad na dijelu kompostane 300 metara dalje, ali će se moći odlagati na dijelu plohe koji nije ugrožen. To su informacije i nadamo se da će odlaganje otpada početi sutra ujutro”, rekao je.

Tomašević krivi druge

"Tri su teme s kojima sam razgovarao s premijerom. Jedno je pitanje sufinanciranja, koliko će se iz Europskih fondova moći sufinancirati i koliko iz Fonda za zaštitu okoliša. To je informacija koju čekamo kako bismo mogli pripremiti financiranje preko Grada. Drugo pitanje je lokacija, ona je usvojena 2014. godine u Resniku, ona je potvrđena 2017. i 2018. godine kad je donesen Plan za gospodarenje otpadom. Mi nemamo dvojbi da je Resnik, uz pročistač otpada najbolja lokacija, što nam je bitno za dobivanje financija i da neće biti smanjenja kakvoće života. Lokalni HDZ je spomenuo Resnik u negativnom kontekstu, a ranije su glasali za te lokacije.









Treće pitanje je pitanje Zagrebačke županije. Ranije smo tražili da centar za gospodarenje otpada bude samo za Grad Zagreb. To je razlog zašto se centar 20 godina nije izgradio. To je duga povijest, s različitim raskidima ugovora itd. S obzirom na to da Zagreb mora značajno sufinancirati projekt, ne slažemo se da četvrtina otpada dolazi iz Zagrebačke županije. Ranije je potpisan sporazum da zajedničko postrojenje bude u Zagrebu, a ne u Zagrebačkoj županiji. Tako je došlo do ideje da kompostana bude izgrađena u Novskoj, 100 kilometara dalje”, rekao je i dodao:

“S obzirom na to da se bliže izbori i da su na vlasti različite političke opcije, tražimo da centar za gospodarenje otpadom bude u Zagrebu. Nadam se da je svima u cilju da Jakuševec nakon 20 godina bude zatvoren. No, ne može to nijedna županija napraviti. Ovo mora biti nadstranačko pitanje u interesu svih građana”, poručio je Tomašević.