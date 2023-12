Procurile nove poruke Lovrinčevića i novinara: ‘Pola tebi, pola Marku’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković jučer je ekspresno smijenio ministra Davora Filipovića, i to nakon što je tjednik Nacional objavio transkripte razgovora njegova sad već bivšeg savjetnika Jurice Lovrinčevića i novinara Mreže TV Marina Vlahovića. Danas je pak isti tjednik objavio nove poruke između smijenjenog savjetnika i Vlahovića.

Prenosimo dio poruka.

Lova nije problem

Lovrinčević: Saša, vas dvojica i da to može stvarno funkcionirati. Imate prostora. Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem.

Vlahović: Da.

Lovrinčević: Samo znaš da ono da nitko nema problema, jebi ga znaš… Mene osobno zanima samo da obojica rade i da radite korisne stvari za društvo. Uvijek kažem, jebi ga ono. Ja mislim da tu jebi ga ima…

Vlahović: A kužim, mislim ja nemam, kak’ da ti kažem oni su u svađi, oni su se ovaj, ovaj je njemu napisao znaš ono…

Lovrinčević: Jebi ga to će se riješit, nije problem da ti s njim dogovoriš da mi to polako i kad ovaj vidi da ga mi nećemo zajebat da to funkcionira, znaš…To ti je ono 145 hiljada eura..









Vlahović: Sad do Nove?

Lovrinčević: Da! Još i vas dvojica to ti je ono…

Vlahović: To je pola od toga, ne?









Lovrinčević: Pola tebi, pola Marku…

Vlahović: Od tih 145?

Lovrinčević: Ne, ne 145 hiljada eura, možda i 150, znači to je ok, 160, imaš 75, pa 30 posto puta 7, 21, 22,5, znači to je 52, 53 tisuće eura, svaki dobije po 25, 26 hiljada eura, svi ste sve riješili međusobno sve, prebili sve dugove vaše ovo ono i svi su u dobroj situaciji!

Kakav plan

Podsjetimo, Nacional je jučer objavio transkripte razgovora Lovrinčevića i novinara Vlahovića u kojem za sebe traži pola iznosa kojeg je dao za oglašavanje državnih tvrtki.

Prema pisanju tjednika “Nacional” Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića je, tvrdi zagrebački tjednik, novcem od državnih tvrtki pokušavao osigurati promidžbu za samog ministra Filipovića.

Lovrinčević je, pokazuju to transkripti, preko istraživačkog novinara Marina Vlahovića dogovarao pokroviteljstva na Mreža TV, a za uzvrat bi Vlahović i njegov kolega Marko Ljubić u emisijama “U ime naroda” i “Kreatori istine” promicali Filipovićeve i Lovrinčevićeve interese.

Lovrinčević je otišao korak dalje pa je od Vlahovića, između ostalog, zatražio i da mu ovaj vrati dio isplaćenog novca namijenjenog Mreži TV. Od uplaćenog novca, tražio je Lovrinčević, polovica bi ostala televiziji (za “troškove Ljubića i Vlahovića), a polovica bi trebala biti vraćena njemu samome.

Prema navodima Nacionala, radi se o ukupno 200.000 eura državnog novca koji je utrošen ili se tek trebao utrošiti na promidžbene kampanje, a između ostalog Lovrinčević je tvrdio da kontrolira oglašivačke budžete više državnih institucija i tvrtki, između ostalih Janafa, Fonda za nuklearnu energiju, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih voda…