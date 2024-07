Procurile fotografije koje pomažu Bidenu kretanje po bini: ‘To koristi svaki napredni tim’

Američki predsjednik koji bi želio osvojiti novi mandat Joe Biden navodno dobiva tiskane upute koje ga usmjeravaju hodati na pozornici i izvan nje na važnim događajima, poput posljednje predsjedničke debate. Ispisi pokazuju velike slike ulaza i izlaza na pozornicu na kojima pišu upute poput – “prošećite se do podija”. Vodiči uključuju i dosta preciznu uputu kako doći do podija koju američki predsjednik treba slijediti.

Jedan dokument od pet stranica koji je procurio u javnost prikazuje velike slike prostora za događanja snimljene iz različitih kutova, popraćene riječima “pogled s podija” i “pogled iz publike”. Naravno, Republikanci su to iskoristili da skrenu pozornost na videozapise na kojima se vidi kako Biden povremeno izgleda nesiguran kada izađe na pozornicu te poručuju da on nije mentalno sposoban za dužnost, piše Telegraph.

Najnoviji vodič navodno je iz predloška događaja u Bijeloj kući poslan osoblju. Jedna neimenovana osoba koja je sudjelovala u prikupljanju sredstava za Bidena u proteklih 18 mjeseci rekla je: “Iznenadilo me da iskusan politički profesionalac poput predsjednika treba detaljne verbalne i vizualne upute o tome kako ući i izići iz sobe”.

S druge strane, Andrew Bates, glasnogovornik Bijele kuće, rekao je da su visoke razine detalja i preciznosti ključne za predsjednički rad, bez obzira na to tko je predsjednik. Dodao je da su “to osnovni pristupi koje koristi svaki moderni napredni tim, uključujući ured potpredsjednika i agencije”.

I Kirsten Allen, glasnogovornica potpredsjednice Kamale Harris, dodala je: “Ovi su dokumenti standardni logistički materijali i fotografije za svakog ravnatelja, uključujući potpredsjednika.”

