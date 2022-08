PROCURILA SABLASNA PORUKA MONSTRUMA IZ CETINJA! Nakon što je pobio djecu, zastao je i uzeo mobitel: Preživjela svjedokinja otkrila kako se spasila

Otkriveni su novi detalji krvavog pohoda Vuka Borilovića (34) koji je u petak u Cetinju ubio 10 osoba, a ranio šestero ljudi.

Prvi podaci istrage pokazuju kako je Borilović u 15.30 sati u petak došao na kat kuće u kojoj su živjeli njegovi podstanari Miloš i Nataša sa svoje dvoje djece u starosti od 8 i 11 godina. U trenutku njegovog dolaska u kući su se samo nalazila djeca i majka, dok je otac bio na putu.

Nakon rasprave, za koju mediji pišu da je najvjerojatnije bila zbog plaćanja stanarine, Borilović je krenuo pucati. Dječaci su preminuli na mjestu, a Nataša je podlegla ozljedama u bolnici.





Srpski mediji pišu kako je Nataša nedugo prije svoje smrti uspjela nazvati svog supruga Miloša Martinovića i reći mu kako su im ubijena oba sina.

Nakon što je to čuo, Martinović je nazvao stanodavca Borilovića koji mu je odgovorio: ‘Pobio sam i tvoju i moju obitelj”.

Borilović je nakon toga izašao iz kuće i nastavio pucati.

Strah od krvne osvete

Nakon strašnog masakra, sve više rast strah od krvne osvete iako se ova već dugo nije spominjala u kontekstu obračuna između klanova.

Kako pišu srpski mediji, u tom slučaju ubijaju se punoljetna muška djeca, dok se ženska djeca i maloljetna muška ne diraju.

Riječ je o običaju za kojega se dugo mislilo je da iskorijenjen, ali se ovaj put takva mogućnost ipak ne isključuje pa je obitelj Vuka Borilovića u strahu. Na Cetinju se svi međusobno poznaju, a sve žrtve Borilovića su bile usko povezane.









Policija je stoga zamolila da se ne diže “velika panika kako bi se spriječili daljnji sukobi između obitelji, a pogotovo u okviru negativnih običaja koji treba da budu iskorijenjeni na području Crne Gore”.

Pukom srećom izbjegli metak

Jedna od Borilevićevih susjeda koja je uspjela izbjeći metak sa svojom obitelji je Amira Vujačić.

“U naselju Medovini više nema pola mojih dobrih susjeda koji su stradali, ničim dužni. Potpuno ljudi nevini. Čovjek je išao od kuće do kuće, tko mu se god našao u kući on je ubijao – ljude u foteljama, u krevetima. Staro i mlado. To je trajalo oko sat vremena. Došao je čak i na naše stepenice, htio je ući u našu kuću. Međutim, policajac je bio na našoj terasi, jer se s naše terase najbolje vidjela njegova kuća. I policajac nas je spasio, da ne uđe u našu kuću da i nas… Tu su mi bila i dva unuka i svekrva, stara žena, i moj suprug”, ispričala je za srpske medije.









To što se u petak popodne događalo u Medovini ne može se, kako je rekla, opisati.

‘To se od njega nikad nije moglo očekivati’

“To je trajalo sat vremena. Kako tko dolazi do svojih samo čujete jauk, lelek. On viče, on galami, on puca, on udara kundakom u vrata, lomi stakla. Od ovoga ćemo se svi mi Cetinjani, a pogotovo mi stanovnici naselja Medovina teško ili nikako oporaviti”, kazala je Vujačić,

Za Borilovića je rekla da je bio fin momak.

“To se od njega nikad nije moglo očekivati. On je kuća, možda dvije, od mene. On je godište moga sina, igrali su se kao djeca zajedno. Iz jedne vrlo fine porodice. Što je bilo okidač za takvo ponašanje to znaju oni u kući – njegova majka, žena, njegovi najbliži. Učinjeno je šta je učinjeno, a je li se moglo prije reagirati, ja mislim da je mogo”, ispričala je Vujačić.

Dok je Borilović sejao ubijao po susjedstvu, ona se sa unucima, kako je rekla, zaključala u kupaonicu, a muž je bio na terasi sa policajcem.