Procurila jeziva snimka koja otvara nova pitanja? ‘Nisam mogao zaspati kad sam ovo vidio’

Čovjek koji je odlučio ostati anoniman američkim je medijima podijelio snimku koja bi mogla otkriti nove detalje o atentatu na Donalda Trumpa.

Muškarac koji je snimao skup mobitelom sinoć je ponovno pregledavao videe, a onda je na jednom uočio mladića koji bi mogao biti Thomas Matthew Crooks, 20-godišnjak koji se popeo na krov i umalo ubio Trumpa.

Na snimci se, doduše u daljini, vide obrisi osobe koja hoda oko skladišta, a nedaleko od njega nalazi se i terenac. Čovjek koji je ustupio video rekao je kako jučer nije mogao zaspati nakon što je, vrlo vjerojatno, vidio atentatora kako priprema teren za užasan čin, dok nitko ne obraća pažnju na njega.

BREAKING: WTAE obtained a video showing Trump rally gunman Thomas Crooks lurking near a building just past the secured perimeter of the rally 1 hour before he opened fire pic.twitter.com/cxNEN5gbiM

— Essential Network (@EssentialTVonX) July 17, 2024