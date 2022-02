PROCURILA JE SNIMKA MONSTRUOZNOG NAPADA U RIJECI: Nadzorne kamere uhvatile su sve detalje, policija ima dokaze na dlanu

Autor: Daniel Radman

Policiji neće biti teško dokazati ubojstvo 67-godišnjakinje u riječkom kafiću koje je jučer potresno Hrvatsku. Osim što je u samom ugostiteljskom objektu bilo više svjedoka, postoji i snimka bezumnog čina za koji je osumnjičen 36-godišnji Robert Brnada.

Danas je potvrđeno da se prethodno poznavao sa žrtvom koja je, kao i on, iz Slavonije, no njihovo poznanstvo ipak datira s riječkih ulica. Naime, pokojna žena u posljednje je vrijeme živjela u Rijeci iako ondje nije imala prijavljeno boravište.

Snimka otkriva svu brutalnost bezumnog čina ubojice. U jednom trenutku muškarac – bilo je to oko 14 sati i 40 minuta – nasrnuo je na nju, no reagirao je konobar koji ih je pokušao razdvojiti. Konobaru u pomoć da shrvaju napadača priskočila su još dva muškarca koji su ga uspjeli odvući prema vratima, no i dalje nije puštao svoju žrtvu.

Prijeteći uspio otjerati sve oko sebe

Napadač se uspio riješiti dvojice koji su priskočili u pomoć, a treći je tek na trenutak uspio odvojiti od napadnute. No, tada ovaj ženu odvlači iza šanka i skače po njoj, a prijeteći uspijeva otjerati i posljednjeg čovjeka koji ju je mogao spasiti. On je najvjerojatnije uzmaknuo da bi otišao po pomoć, no bilo je prekasno.

Nakon toga se napadač nastavlja iživljavati na žrtvi i nakon 15-ak sekundi bježi iz kafića. Sat vremena poslije policija dobiva dojavu kako trči gol po gradu, da bi napokon bio uhićen oko 18 sati kad se sam vratio na mjesto zločina.