‘PROĆI ĆETE KAO NATO U SRBIJI!’ Sablasno upozorenje iz Rusije ako na frontu stigne opasno oružje: ‘Jesu li oni ludi? Odgovor će biti užasan’

Autor: Dnevno.hr

Rusija “namjerno pokušava dezinformirati”, priopćilo je britansko ministarstvo obrane u utorak, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio London da ne opskrbljuje Ukrajinu streljivom koje sadrži osiromašeni uran.

U ponedjeljak je Ujedinjeno Kraljevstvo potvrdilo da će Ukrajini poslati streljivo koje sadrži osiromašeni uran, što je Putin spomenuo na tiskovnoj konferenciji u utorak.

“Danas je postalo poznato da je Velika Britanija, putem zamjenika šefa Ministarstva obrane ove zemlje, najavila ne samo isporuku tenkova Ukrajini, već i granata s kombiniranim uranom”, rekao je Putin i poslao ozbiljno upozorenje.





“Želio bih napomenuti da će Rusija, ako se sve ovo dogodi, morati reagirati na odgovarajući način. Mislim da kolektivni Zapad već počinje koristiti oružje s nuklearnom komponentom”, dodao je.

Prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, osiromašeni uran se koristi u municiji namijenjenoj za probijanje oklopnih ploča jer postaje oštriji pri udaru u metu. On je “znatno manje radioaktivan od prirodnog urana”, prema agenciji.

Kao odgovor na Putinove primjedbe, glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je da je “britanska vojska desetljećima koristila osiromašeni uran u svojim granatama za probijanje oklopa”.

“To je standardna komponenta i nema nikakve veze s nuklearnim oružjem ili sposobnostima. Rusija to zna, ali namjerno pokušava dezinformirati”, rekli su.

“Neovisno istraživanje znanstvenika iz skupina kao što je Kraljevsko društvo procijenilo je da će svaki utjecaj na osobno zdravlje i okoliš od upotrebe streljiva s osiromašenim uranom vjerojatno biti nizak”, dodao je glasnogovornik.

Britanski ministar: To je konvencionalno streljivo

I britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly danas je reagirao na upozorenje Vladimira Putina da će taj potez izazvati ruski odgovor. Govoreći na predstavljanju vladine međunarodne tehnološke strategije u Londonu, Cleverley je rekao da granate s osiromašenim uranom nisu nuklearno streljivo.









“To je čisto konvencionalno streljivo. I naravno, vidjeli smo prijetnje Vladimira Putina svaki put kada su Ujedinjeno Kraljevstvo i naši susjedi, prijatelji i saveznici nastojali podržati Ukrajinu u obrani od ovog brutalnog, nezakonitog i neopravdanog rata koji je Rusija počinila protiv Ukrajine. Dakle, nema nuklearne eskalacije. Jedina zemlja na svijetu koja govori o nuklearnim problemima je Rusija”, smatra Cleverly.

Ruski ministar: Proći ćete kao NATO u Srbiji

No, Rusija, malo je reći, nije baš tako sretna s britanskim objašnjenjima. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu ozbiljno je upozorio da će streljivo s osiromašenim uranom ozbiljno i negativno utjecati na zdravlje ukrajinskih vojnika koji to budu koristili, rekavši da je to bio i slučaj s vojnicima NATO-a na Kosovu 1999. godine.

On je u intervjuu za televiziju Rusija-1 na rekao da je NATO već koristio takvu municiju „tijekom 1999. u intervenciji na Kosovu te u Srbiji “ i da su posljedice njezine upotrebe djelomično ispitane.









„Bilo je posljedica po zdravlje onih koji su koristili to streljivo. Bilo je ozbiljnih zdravstvenih stanja i ona su proučavana. Međutim, nisu ispitali kakav je efekt municija imala na one protiv kojih je bila korištena“, dodao je ruski ministar, a prenosi TASS.

‘Jesu li ludi? Upozoravam vas, odgovor će biti užasan’

Upozorenjima se pridružio i blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, rekavši da će, ako britansko streljivo s osiromašenim uranom eksplodira na pozicijama ruskih trupa, odgovor biti užasan.

Ne treba podržavati trend eskalacije konflikta u Ukrajini, već tražiti načine za mirno rješavanje problema, prenosi BeLta riječi bjeloruskog predsjednika. Naime, ruski novinar ga je pitao za komentar o spornom streljivu na što je odmah odgovorio: “Onda ću reći da će nam Rusija isporučivati streljivo s ‘pravim uranom’. Ako su ti ljudi na Zapadu ludi, onda oni potiču ovaj proces. To je nešto najstrašnije i najopasnije. Zato se treba malo odmaknuti od ludila.”

Lukašenko je naglasio da će nakon upotrebe ovog streljiva ruski odgovor i posljedice biti strašni: “Kad ovo streljivo eksplodira na položajima ruskih trupa, vidjet ćete da će odgovor biti užasna lekcija za cijeli planet. Rusija ima više od osiromašenog urana. Vi to savršeno dobro znate.”

“Nije dobra ideja pokretati trend eskalacije u ovom ratu. Potrebno je ići prema mirnom rješenju o kakvom su govorili Putin i Xi Jinping. S time se slaže rusko vodstvo i jedna od najvećih svjetskih sila – Kina – i mnoge druge nacije”, izjavio je Aleksandar Lukašenko.