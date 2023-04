‘PROBUDIO MENE I DIJETE, BAŠ SMO SE ZALJULJALI’: Potres pogodio BiH, osjetio se diljem Slavonije

Potres je oko ponoći zatresao BiH, a osjetio se i u Hrvatskoj.

Kakao javlja EMSC, epicentar potresa bio je 14 kilometara sjeveroistočno od Gradačca.

Trešnja se osjetila i diljem Slavonije, a korisnici aplikacije za potrese javljaju o jakoj tutnjavi te kako je dobro zatreslo i zaljuljalo na nekoliko sekundi.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 00:10:36)⚠

More info soon! pic.twitter.com/GvlykicSDO

— EMSC (@LastQuake) April 15, 2023