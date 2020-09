PROBLEMI UOČI POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE Kako će učenici putovati do svojih škola?

Punom parom se radi na tome da se spremno dočeka početak nastave. Osnivači i škole dogovaraju detalje i oko prijevoza učenika.

Tko je smislio kakvo rješenje, kako će prijevoz izgledati u praksi, tko će kontrolirati provode li se mjere?

Škole se spremaju i čiste, a ravnatelji i dalje muku muče kako odijeliti učenike da se razredi slučajno ne pomiješaju. U dijelu škola označili su čak smjerove kretanja hodnicima.

“U školi će učenici maksimalno, koliko je moguće, biti razdvojeni. Kako će to biti u javnom prijevozu od škole do škole, to je drugo pitanje. Jer pretpostavka je da će se svi mješati kako s drugim učenicima, razredima, tako i građanima”, kazala je za Dnevnik.hr predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola Suzana Hitrec.

Riječ, dakle, koja svima zadaje muke – distanca.

Ako će se u autobusima držati mjere distance, odnosno da jedan učenik bude udaljen od drugog minimalno metar, to bi onda značilo da umjesto 50 učenika, u taj isti autobus stane tek njih 22. S druge strane, to onda znači da bi trebalo angažirati dodatne autobuse, ali i vozače.

A to znači i veći trošak pa su i osnivači u računicama. Ipak, u prijevozničkoj kompaniji koja pokriva 70 posto županija kažu da upita za dodatnim linijama ima. Čekaju da se škole i osnivači izjasne što im je potrebno.

“Škole i osnivači dogovaraju broj autobusa zbog toga što se još ne zna. Znači, nemamo odluku. Preporuka je, ali nemamo odluku – hoće li autobusi moći biti puni, s tim da učenici nose maske, ili će se moći poštivati socijalna distanca u autobusu”, navodi direktor autobusnog prijevoznika Damir Pavlović.

Teško je za očekivati da se razredi neće miješati u autobusima. Primjerice, ako autobus iz Opuzena krene po djecu u Komin, zatim u Rogotin da bi ih doveo u Ploče na nastavu, tu će se učenici iz različitih razreda vjerojatno pomiješati. Pada li onda u vodu sav trud ravnatelja da ih odijele?

“To isto hipotetsko pitanje možete postaviti na bilo koji drugi oblik života izvan škole. Dakle, na dječjim igralištima, na sportskim natjecanjima, u kupovinama”, smatra savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin.

Sve ovo i danas je bila tema sastanaka osnivača i škola. Za zagrebačku djecu, čije su škole stradale u potresu, bit će organiziran prijevoz.

“Svi učenici će ulaziti s maskama. Trebat će poštivati, koliko je to moguće, propisani raspored sjedenja. Mi smo pojačali broj linija”, najavio je pročelnik gradskog Ureda za obrazovanje Zagreb Ivica Lovrić.

“Oni svi moraju biti u osam recimo, oni će svi doći na stanicu vjerojatno na zadnji. Ali na određena stajališta će doći umjesto jednoga dva ili tri autobusa”, dodaje.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji su uštedjeli na prijevozu tijekom proljeća i karantene pa će time pokrivati veće troškove. Srednjoškolci će koristiti javni linijski prijevoz, a za osnovnu školu će se organizirati posebno.

“Djeca će se u autobusima voziti pod maskama. Na ulasku u autobus će se dezinficirati. Bit će točno utvrđeno mjesto za sjedenje za svakog učenika, učenici će sjediti na označenim mjestima na udaljenosti većoj od metar”, kazao je za Dnevnik.hr pročelnik Odjela za prosvjetu, kulturu i spor Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić.

U Primorsko-goranskoj županiji, kažu, neće trebati dodatne autobuse. Kako će se onda provesti mjere?

“Negdje će se putovati s maskama, a negdje će se moći jer imamo dovoljnu frekveniciju vožnji, kako gdje”, rekla je pročelnica Ureda za obrazovanje Primorsko-goranske županije Edita Stilin.

Tko će kontrolirati?

“To nije naš posao”, odgovara pročelnica Ureda za obrazovanje Primorsko-goranske županije Edita Stilin.

“Prijevoznik i škole su dužni za kontrolu”, smatra pročelnik Odjela za prosvjetu, kulturu i spor Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić.

“Pa kontrolirat će vozači i nastavnici”, kazao je pročelnik gradskog Ureda za obrazovanje Zagreb Ivica Lovrić.

“Onaj tko organizira to, dužan je to i pratiti”, rekao je savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin.