PROBLEMI OKO ’CIJEPISE’ BILI SU ISPRODUCIRANI? Bubaš: ’Podiglo se dosta medijske prašine’, usred druge faze cijepili opću populaciju

Autor: M.V.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) javili su kako je prema podacima s platforme eCijepih 20.9 posto odraslog stanovništva primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19. “Do sada je, sukladno Planu cijepljenja kojeg provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, cijepljen svaki peti građanin Hrvatske”, istaknuli su. Marija Bubaš, koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a u podnevnom Dnevniku HTV-a rekla je da je do sada u Hrvatskoj cijepljeno više od 700.000 ljudi.

Pohvalila se potom i rekordnim danom u kojem je cijepljeno 46.887 ljudi pa istaknula kako je to veliki iskorak, ali i podatak koji nas stavlja na sam vrh među državama EU. Ipak, države članice EU ne mogu se pohvaliti toliko problemima s platformom koja bi trebala naručivati na cijepljenje, no Bubaš govori kako je to “isproducirana informacija” koja je podigla dosta medijske prašine, ali tvrdi ona, nepotrebno.

“To su bile manje poteškoće, otklonjene su i platforma je spremna za 3. fazu cijepljenja. Nema potrebe to reciklirati više i nadam se da će to sada biti uspješno, a testiranje je pokazalo da hoće”, zaključuje pa dodaje i kako će na punktovima od sada cijepiti i liječnici kliničkih bolničkih centara, a svi oni cijepit će s još više cjepiva nego do sada. Podsjetimo, idućih tjedana dolazit će i do 200 tisuća doza, a Bubaš govori kako će u svibnju preko 800 tisuća doza. “Trudit ćemo se da ih sve utrošimo na davanje prve, a nekima i druge doze cjepiva”, zaključila je.

CijepiSe

Podsjetimo, platforma CijepiSe od samih početaka našla se u problemima, radila je probno tek nekoliko sati pa je desetak dana čekala na svoje lansiranje. Potom je u sred cijepljenja populacije 65+ godina te kroničnih bolesnika, na cijepljenje “pozvala” opću populaciju koja se zatim i cijepila, a onda na cijepljenja pozivala one već cijepljene. Osim toga, ministarstvo se zbog iste našlo pred aferom oko samog ugovaranja navedene.