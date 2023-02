PRKAČIN OSLOBOĐEN OPTUŽBI NAKON CIRKUSA U 4 UJUTRO! Policija napravila niz suludih propusta: Bila je to jedna luda noć

Autor: Dnevno.hr

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin ovih je dana oslobođen optužbi za vožnju pod zabranom upravljanja motornim vozilom.

Slučaj koji je dospio pred lice pravde odigrao se krajem lanjskog kolovoza oko četiri ujutro na Savskoj cesti, kada je Prkačin “ulovljen” u BMW-u “u vrijeme dok mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom”.

Zastupnik se u te sitne sate poprilično šokirao pošto uopće nije primio ikakvu odluku o zabrani, a za spornu odluku je doznao tek od policajca koji ga je zaustavio i alkotestirao.





Danica piše kako je prekršajna sutkinja zaključila da Prkačin nije potpisao dostavnicu kojom je policija dokazivala da je primio obavezni prekršajni nalog kojim mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od jednog mjeseca.

Potpis otkrio istinu

Prkačin je uz to na sudu rekao kako potpis na predočenoj mu dostavnici nije njegov, a potom je obavljen uvid u vozačku dozvolu te je utvrđeno da se potpis na vozačkoj dozvoli razlikuje od potpisa na dostavnici s povratnicom.

Osim toga, sutkinja je zaključila kako je potpis na dostavnici različit i od potpisa na punomoći kojom je Prkačin ovlastio odvjetnicu na obranu u prekršajnom postupku.

Nakon ovih saznanja, sutkinja ga je oslobodila optužbe, a uz to, ukazala je i na nevjerojatne propuste policije u prekršajnom nalogu.

Naime, u su policiji naveli kako je Prkačinu izrečena zabrana upravljanja od 08. 08. do 09. 08., umjesto do 08. 09. 2022. godine. Osim toga, napisali su kako se zastupnik te noći vozilom kretao “Sacskom c., a ta ulica pak ne postoji u Zagrebu.

Pogrešno je također identificirana odluka temeljem koje mu je izrečena zabrana jer je navedeno da je izrečena rješenjem broj 15/653-2022, a iz priloženog obaveznog prekršajnog naloga mjera mu je zapravo izrečena obaveznim prekršajnim nalogom prometne policije Kutina druge klase i broja, zaključuje sutkinja.