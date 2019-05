Prkačin: ‘Hrvatski je narod reagirao na Plenkovićev bezobrazluk, a desnica je pokazala uspjeh, ali ne i zube’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Rezultati europarlamentarnih izbora za hrvatsku desnicu iznimno su obećavajući. Osim velikog iznenađenja na vrhu gdje je HDZ znatno oslabio, desne hrvatske stranke pokazale su se alternativnom opcijom u hrvatskom političkom svijetu, barem ako u to ubrajamo mišljenje birača. General HOS-a, političar, poduzetnik i bivši saborski zastupnik Hrvatske stranke prava Ante Prkačin komentirao je za portal Direktno uspjeh desnice na političkoj sceni te istaknuo njihov utjecaj koji će imati na hrvatsko društvo u budućnosti.

“Političke stranke i pokreti sastoje se, uz ideje, i od ljudi. A kod hrvatske desnice nema tog ljudskog materijala. To su sitne ‘hrvatske glavice’ od dva do tri člana, koje će se sutra pokunjiti i podići ‘rukicu’ u zrak onako kako HDZ-u bude pasalo. Drago mi je da je ishod bio ovakav jer je hrvatski narod morao pokazati reakciju na ovakav Plenkovićev bezobrazluk. Uništava naše dostojanstvo, uništava naš ponos te smisao postojanja Hrvatske. To nitko do sada nije uvidio i napokon je hrvatski narod to prepoznao i kaznio ga”, rekao je.

Da bi napredovala, hrvatska desnica morala bi se, prema mišljenju Prkačina, suprotstaviti Andreju Plenkoviću i njegovoj vladavini.

“Da je hrvatska desnica, Suverenisti i ostali, čemu vrijedna, pokazali bi zube i nikada ne bi dopustili da Plenković radi ovo što sada radi. Kada je rušen Most i kada je alternativa mogla biti HNS i još nekoliko tih stranaka, tada se trebalo pokucati Plenkoviću na vrata i reći: ‘Slušaj Andrej, ako ovo učiniš, na nas više ne računaj!’. Upravo su ti glasovi napravili stanje u Hrvatskoj ovakvo kakvo jest. HDZ to sada kompenzira napadom na Pupovca. Naglasio sam to već i ranije, Milorad Pupovac ima onoliko snage koliko mu Plenković daje, a to se pokazalo i na ovim izborima”, smatra Prkačin.

Vidno je za primijetiti da bi koalirana hrvatska desnica postigla rezultat koji je u najmanju ruku jednak SDP-ovom, ako ne i bolji. Na sljedećim europarlamentarnim izborima mogli bi vidjeti ujedinjenu desnicu koja bi, prema svemu sudeći, postigla respektabilne rezultate. No uvijek ostaje pitanje tko bi ujedinio tu desnicu i bio aktivni vođa koji bi ih držao na okupu.

“Mene ne iznenađuje što bi koalirana desnica na ovim izborima bila ravnopravna SDP-u. Imao sam informaciju da je Plenković pokušao preko Ante Đapića ‘razbiti’ hrvatsku desnicu, a to ponašanje Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića izaziva sumnju u cijeloj priči”, rekao je te zaključio:

“Teško da će se naći taj vođa ujedinjene desnice jer će uvijek biti ‘igrača’ koji će uvijek voditi računa više o sebi i svom interesu, nego li o nacionalnom. Istina, nikada u povijesti našeg društva nije bilo bolje prilike da se desnica ujedini, ali uvijek će se naći tih ‘malih igrača, čak ni desničara, već plašljivaca i kukavica. To su oni koji se boje zubara i injekcije i to nisu desničari. Ne vidim osobu koja bi odgovarala tim kriterijima. Ruža Tomašić napravila je neke promjene na bolje, međutim, nije ona taj format. Nema intelektualni potencijal za takvo nešto”.