Prizor užasa na Floridi: Avion se srušio na mobilnu kućicu, više je mrtvih

Nekoliko je ljudi poginulo kada se mali zrakoplov srušio na mobilnu kućicu u Clearwateru na Floridi u četvrtak navečer, priopćile su vlasti, izazvavši požar koji je također oštetio više okolnih kuća. Nesreća je prijavljena u 19.08 sati po lokalnom vremenu u Bayside Estatesu, velikom parku mobilnih kućica, rekao je šef vatrogasne i spasilačke službe Clearwatera, Scott Ehlers, novinarima na brifingu u četvrtak kasno navečer. Clearwater se nalazi u području Tampa Bay.

“Mogu potvrditi da imamo nekoliko smrtnih slučajeva i iz zrakoplova i unutar mobilne kućice”, rekao je Ehlers. “Još uvijek nastojimo utvrditi ima li još žrtava”, dodao je. Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) nije potvrdila koliko je ljudi bilo u zrakoplovu. FAA je potvrdila da je srušeni zrakoplov bio jednomotorni Beechcraft Bonanza V35.

Ehlers je rekao da se zrakoplov srušio samo na jednu kuću. Međutim, požar koji je uslijedio oštetio je još najmanje dva objekta, otkrio je. Neposredno prije nesreće, rekao je Ehlers, pilot je izvijestio kontrolore zračnog prometa u međunarodnoj zračnoj luci St. Pete–Clearwater da je avion “imao problema”.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say “several” people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU

— ABC News (@ABC) February 2, 2024