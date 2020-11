PRIZNAO MU POBJEDU, PA SE PREDOMISLIO! Donald Trump ne prestaje šokirati, pogledajte ove izjave!

Aktualni američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je prvi put javno priznao da je njegov demokratski protivnik Joe Biden pobijedio na predsjedničkim izborima, ali je ponovio svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni.

“Pobijedio je jer su izbori namješteni”, napisao je Trump na Twitteru.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020