‘PRIZNAO JE!’ NASMRT PRETUKAO PRIJATELJA, IDE U ISTRAŽNI ZATVOR! Policija otkrila detalje mučnog slučaja: Bili su zajedno u izlasku, a onda je došlo do svađe…

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Dvadesetogodišnjak M.K. koji je u subotu nasmrt pretukao 21-godišnjeg pripadnika Hrvatske vojske Jakova Bočkaja osumnjičen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom te ide u jednomjesečni istražni zatvor, koji je bio predložen zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

To je potvrdila njegova odvjetnica Anita Pezer.

“Osumnjičenik je u svom izlaganju sve detaljno objasnio što i kako je bilo, priznao je počinjenje djela koje mu stavlja na teret. Mi ćemo pisati žalbu, nemaju svjedoci što reći pored njegovog priznanja”, izjavila je za Danas.hr.





Ranije je rekla i da je njezin klijent “u stanju šoka”. M.K. je danas bio na ispitivanju, nakon čega je odveden sucu istrage Županijskog suda.

Policija: Nasmrt pretučeni vojnik i napadač bili su zajedno u izlasku

Zamjenik načelnika požeške policije Dalibor Bauer rekao je u nedjelju da su se nasmrt pretučeni 21-godišnji pripadnik HV-a i 20-godišnji napadač poznavali, zajedno su bili u izlasku nakon kojeg je došlo do verbalne prepirke, a zatim do fizičkog napada koji je rezultirao smrću vojnika.

“Činjenica je da su se počinitelj i žrtva poznavali i da su bili zajedno u izlasku. Zajedničkim dolaskom do vozila došlo je do verbalne prepirke te nakon toga do fizičkog napada na žrtvu”, izjavio je u nedjelju navečer u Dnevniku Nove TV zamjenik načelnika Policijske uprave požeško-slavonske.

Preliminarno ispitivanje je napravljeno te se čeka kraj toksikološkog vještačenja. Policijski službenici pregledali su kamere (u javnom prostoru) i sve izvore te razgovarali sa svima s kojima je bilo potrebno u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti djela, dodao je.

Osumnjičeni 20-godišnjak je u subotu oko 2:15 sati na parkiralištu na Trgu Svetog Trojstva u Požegi nakon kraće verbalne prepirke fizički napao 21-godišnjeg mladića, pripadnika Hrvatske vojske.

Policijska patrola je u redovitom obilasku naišla na žrtvu na tlu i nekoliko građana oko nje na području Trga Svetog Trojstva u središtu Požege, rekao je Bauer.









“Tu je bio i počinitelj, ali policija u tom trenutku nije imala informaciju o tome tko je počinitelj”, dodao je Bauer.

Počinitelj je uhićen nekoliko sati kasnije.

“Još se ne može govoriti o motivima i o tome što je 20-godišnji počinitelj iskazao jer je to dio policijskih izvida i kasnije dokaznog materijala”, rekao je Bauer.









Zajedno rasli i igrali nogomet

Za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom mu prijeti od tri do 15 godina zatvora ako mu se sudskim putem dokaže krivnja.

Naime, dvojica su cijeli život bili prijatelji, a zajedno su igrali nogomet u klubu u Eminovcima. Zajedno su otišli u izlazak nakon kojeg je uslijedio kobni napad pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Obitelj shrvana, liječnici ga uspjeli reanimirati, no drugi put nije bilo spasa

Roditelji preminulog su bili na radu u Njemačkoj, a kada su saznali da im je sin u bolnici, hitno su krenuli u Hrvatsku. Otac nesretnog 21-godišnjeg vojnika je potresen i slomljen čovjek koji je govorio kroz suze.

Dnevnik.hr saznaje da su liječnici mladića reanimirali i u vozilu Hitne pomoći, zatim i u bolnici. Uspjeli su ga reanimirati, podarili mu novi život, ali on je kratko trajao.

‘Ubijene su dvije obitelji’

Po primitku tužne vijesti o smrti mladog vojnika, Plusportal razgovarao je s članovima obitelji preminulog.

Prvo su došli pred obiteljsku kuću osumnjičenog za napad, gdje je razgovor brzo prekinuo otac mladića i agresivno zaprijetio da će pozvati policiju ako novinari ne napuste posjed.

Zatim su došli do obitelji nesretnog vojnika Jakova Bočkaja. Iako shrvani, kratko su razgovarali s novinarima. Obitelj i dalje ne zna što se točno dogodilo, no blizak član obitelji, koji je stigao iz inozemstva, otkrio je da je otac napadača jutros posjetio obitelj stradalog.

“Došao je i pitao za Jakova kako je, a par trenutaka prije iz Opće županijske bolnice Požega primili smo poziv da je umro. Čovjek nije znao za sebe. Ubijene su dvije obitelji”, kratko je rekao član obitelji preminulog vojnika.