PRIZNANJE MISTERIOZNE PJEVAČICE O MATEJU! Slomljena srca progovorila: Ima važnu poruku za javnost, teško joj je

Autor: N.K

Pjevačica koja se predstavlja kao Sandra Urban Doll snimila je pjesmu “Možda” posvećenu nestalom Mateju Perišu za kojim policija intenzivno traga već puna dva i poj mjeseca nakon što se u noći s 30. na 31. prosinac udaljio iz noćnog kluba Gotik u Beogradu gdje je trebao slaviti Novu godinu s prijateljima.

Potresni stihovi pjesme dirnuli su i najtvrđa srca, a Sandra je za Kurir otkrila kako je došlo do stvaranja ove pjesme posvećene nestalom momku za kojim je tugovala cijela regija.

Priznala je svoje osjećaje, a konačno više ne krije ni svoj identitet.

“Ljudi koji su je čuli su u suzama”

“Pjesma je tužna, ali i s druge strane je puna nade. Ljudi koji su je čuli su u suzama, ali imaju nadu. Reakcije se mogu vidjeti u komentarima ispod pjesme”, rekla je Sandra koja je nakon objave pjesme iz prve željela ostati anonimna.

“Smatram da ja kao autor nisam bitna, bitna je pjesma, bitna je poruka i ono što je pjesma stvorila, a to je nada i podsjetnik da se ovaj slučaj ne smije zaboraviti. Matej se ne smije zaboraviti”, kaže autorica pjesme.

Kako kaže, obitelj Periš još uvijek nije upoznala.

“Nisam u kontaktu s obitelji Periš, ali sam primila pozdrave od gospodina Nenada, preko Igora Jurića i to u momentu kada nisam željela da se zna tko sam. Kada sam vidjela tu snimku, mnogo me to potreslo i dirnulo me je”, kaže misteriozna pjevačica.

“Kada se gospodin Nenad bude vratio u Beograd nadam se da ću imati priliku upoznati ga. Voljela bih da tu obitelj samo zagrlim najsnažnije i da znaju da mogu računati na mene”, rekla je.

Pjesma o Mateju, Srbima i Hrvatima

Tekst pjesme prenosimo u cijelosti:

Samo možda…

Rodila majka jednog zlatnoga dečaka,

Studenta ekonomije, momka vrednog zlata,









Kapetana svoga broda, kralja morskog plavetnila,

Takvog bi sina svaka majka poželela,

Vaterpolistu, sportistu sa očima boje neba,









Vrednog momka koji je živeo baš kako treba,

Ne tako hladnog jednog decembarskog dana,

Ostvari se želja našeg plavog kapetana,

Da dođe u Beograd sa društvom iz detinstva,

Ono, živi bogovski, ali ne očekuj ništa,

Tamo slavilo se, pilo, zašto bi to loše bilo,

Ali te se noći sve za tren u košmar pretvorilo,

Košmar kakav niko nikad nije očekivao,

Morski junak je nestao i more postalo je sivo,

Đavo je skovao plan da nestane bez traga,

Plače narod, otac, sestre, njegova mati draga,

Dva meseca je prošlo od kako nam ga nema,

Ujedinili smo snage dok istina je nema,

Srbija je pretužna verujte braćo Hrvati,

Svi borimo se skupa da naš se Matej vrati.

REF

Možda hteo si od svega pobeći,

Možda te sakrio bol đavolje podlosti,

Možda si verovao ljudima pogrešnim,

Na ono najgore ne smem da pomislim,

I svi te čekamo, samo pojavi se,

I svi se molimo da moru vratiš se,

Postoji neko ko zna kuda noć odvela te,

Mi samo imamo možda, Matej naš vrati nam se

Samo možda.

Kad bi samo znao šta si ovim učinio,

Svi smo porodica, države dve ujedinio,

I ako tuga je beskrajna desilo se nešto vredno,

Srbija i Hrvatska sad i zauvek biće jedno,

Odustati ne smemo dok ne srušimo vrata,

Koja vode do istine šta se desilo tada,

Hvala svima što se bore da vrati se naš Mata,

I snažno ga zagrli njegov tata,

Ali mi i dalje imamo samo to možda,

Možda je neko očevidac al se plaši da se oda,

Možda negde si zarobljen, gladan, žedan i sam,

Kako li provodiš noći narod želid a zna,

Čak i reka Sava svoju izjavu je dala,

Matej nije moj gost, ukrala nije morskog lava,

Dunav isto kaže da te negde drugde traže,

I svako od nas da nisi u reci se slaže,

Pred tobom je budućnost, daj vrati se budi borac,

Shvati Nenadov bol i ti ćeš jednom biti otac,

Da se probudimo srećni svi čekamo taj dan,

Da si došao živ i zdrav, znaj da više nisi sam.

Pjesmu možete poslušati ispod.

Podsjetimo, Matej Periš nestao je u noći između 30. i 31. prosinca kada je izašao iz kluba “Gotik” i trčao do Sava promenade. Nadzorne kamere snimile su ga kako ide ka ledenoj rijeci. Policija, ronioci i građani bez prestanka tragali su za Splićaninom koji je u Beograd došao proslaviti Novu godinu s prijateljima. Potragu je svo vrijeme pratio i njegov otac Nenad koji se nedavno vratio u Split.