Priznali su što se događa: Amerika poslala dronove na nebo iznad pakla na zemlji

Hrvatski državljani uspješno su prebačeni iz Gaze u Egipat, osim jedne žene koja je odlučila ostati zbog obiteljskih razloga.

Hezbolah je objavio da je izveo višestruke udare na položaje izraelske vojske, uključujući prvi s dronovima opremljenim eksplozivom, dok je Izrael pokrenuo zračne napade na južni Libanon. Izraelska vojska je rekla da je odgovorila na lansiranja iz Libanona zračnim napadima na ciljeve Hezbolaha tenkovskom i topničkom vatrom.

Na konferenciji za medije u Ženevi Tedros Adhanom je ponovno pozvao na humanitarnu pauzu u ratu Izraela i Hamasa kako bi se pomoglo tisućama ozlijeđenih. Ministarstvo zdravstva Gaze je objavilo da je do sada ubijen 9.061 Palestinac, uključujući 3.760 djece. Američki predsjednik Joe Biden traži humanitarni prekid u borbama.

Vođa Hezbollaha Sayyed Hassan Nasrallah trebao bi danas održati govor, što će biti njegovo prvo obraćanje od izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa.

21:00 SAD prvi put potvrdio: Imamo dronove iznad Gaze

SAD je prvi put potvrdio da upravlja nenaoružanim bespilotnim letjelicama iznad Pojasa Gaze otkako je Hamas započeo napad na Izrael 7. listopada.

Glasnogovornik Pentagona brigadni general Pat Ryder rekao je u izjavi da su dronovi djelovali kao “podrška naporima za izvlačenje talaca”.

“SAD provodi nenaoružane letove bespilotnih letjelica iznad Gaze, kao i pružanje savjeta i pomoći za podršku našem izraelskom partneru dok rade na svojim naporima za izvlačenje talaca”, stoji u priopćenju.

“Ovi letovi UAV-a započeli su nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada.”

Potvrda dolazi nakon što su novinari primijetili MQ-9 Reapere kojima obično upravljaju američke specijalne snage kako kruže Gazom na Flightradar24, javno dostupnoj web stranici za praćenje letova.

Bespilotne letjelice Reaper ranije su korištene za izvođenje zračnih napada u Afganistanu, ali se primarno koriste kao bespilotne letjelice za nadzor zbog svoje sposobnosti da “lebde” iznad područja više od 20 sati.

20:00 Što su gađali Izraelci?

Glasnogovornik IDF-a rekao je da je “određeni broj” boraca Hamasa ubijen u napadu i da će objaviti više informacija. Kazao je da su detaljnije informacije već podijeljene s obavještajnim agencijama s kojima Izrael surađuje.

“Imamo informacije koje pokazuju da je Hamasova metoda djelovanja prebacivanje terorističkih operativaca i oružja u ambulantnim kolima.”

Glasnogovornik je dodao: “Naglašavamo da je ovo područje ratna zona. Civili u tom području stalno se pozivaju da se evakuiraju prema jugu radi vlastite sigurnosti.”

19:30 Izrael upozorava svoje građane

Izrael je pozvao svoje građane da preispitaju putovanja u inozemstvo i “izbjegnu pokazivanje vanjskih znakova izraelskog ili židovskog identiteta”.

18:30 Objavljena snimka uništenih vozila hitne pomoći

Palestinski Crveni polumjesec (PRCS) podijelio je kratak video koji prikazuje oštećeno vozilo hitne pomoći poprskano nečime što izgleda kao krv.

18:00 Oglasio se SAD

Hezbolah ne bi trebao pokušati iskoristiti sukob između Izraela i Hamasa, rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće.

SAD ne želi da se sukob proširi na Libanon, dodao je.

Komentari dolaze nakon što je vođa Hezbolaha Hassan Nasrallah održao govor u kojem je rekao da operacije te militantne skupine izazivaju “strah za neprijateljske snage” duž libanonske granice.

17:00 Hamas tvrdi da je dosta ubijenih i ozlijeđenih u napadu na konvoj vozila hitne pomoći, koja su prevozila kritično ranjene u Gazi.

“To je bio medicinski konvoj”, rekao je Ashraf al-Qudra, glasnogovornik ministarstva zdravstva. Kazao je da je hitna pomoć prevozila 15-20 teško ranjenih pacijenata i da su trebali stići do graničnog prijelaza Rafah s Egiptom kako bi se nastavili liječiti u inozemstvu.

“Bile su to teško ranjene žrtve kojima ne možemo pomoći u bolnici”, rekao je. Napad se navodno dogodio kada je konvoj kretao iz bolnice Al-Shifa u Gazi.

Izraelska vojska rekla je da proučava izvješće ministarstva zdravstva Gaze.

16:00 Netanyahu Hezbolahu: Nemojte nas testirati. Skupo ćete platiti

Dok je šef Hezbollaha govorio u Libanonu, Benjamin Netanyahu je upozorio tu militantnu skupinu da ne testira Izrael i upozorio da će “skupo platiti” ako to učini.

13:00 Blinken: Izrael se ima pravo braniti

Američki državni tajnik Antony Blinken održao je zajedničku konferenciju za novinare s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom objavivši da Sjedinjene Države snažno stoje uz Izrael.

“On ima pravo i obvezu braniti se i osigurati da se više nikada ne ponovi 7. listopad. U isto je vrijeme važno na koji način Izrael to radi. Moramo misliti na civile koji su se našli usred unakrsne vatre”, kazao je Blinken.

12:55 U izraelskim napadima život izgubilo 3.826 djece

Najmanje 9.227 Palestinaca, uključujući 3.826 djece, ubijeno je u izraelskim napadima na Gazu od 7. listopada, priopćilo je u petak ministarstvo zdravstva tog teritorija kojim upravlja Hamas.

12:40 Erdogan pozvao na trenutni prekid vatre

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa, rekavši da se u Gazi čine “zločini protiv čovječnosti”.

Erdogan je snažno podupirao Palestince u svjetlu izraelskog rata s Hamasom, prisustvujući propalestinskim skupovima i pozicionirajući se kao posrednik od početka rata 7. listopada.

“Ne postoji koncept koji bi mogao objasniti ili opravdati brutalnost kojoj svjedočimo od 7. listopada”, rekao je Erdogan tijekom samita turskih država u glavnom gradu Kazahstana Astani.

“Da budemo iskreni: U Gazi se već 28 dana provode zločini protiv čovječnosti”, rekao je.

“Naš prioritet je brzo uspostavljanje prekida vatre”, rekao je, dodajući da Turska radi na “novim mehanizmima koji će jamčiti sigurnost svima, bez obzira jesu li muslimani, kršćani ili Židovi.

“Naši napori da postavimo temelje za međunarodnu mirovnu konferenciju se nastavljaju”, rekao je, ne navodeći pojedinosti, izvijes

11.05 Izrael “vrlo visokoj pripravnosti” duž sjeverne granice s Libanonom

Izraelska vojska kaže da je u “vrlo visokoj pripravnosti” duž sjeverne granice zemlje s Libanonom i da će “odgovoriti na svaki događaj” na granici. Očekujemo veliki govor ovog poslijepodneva od vođe Hezbollaha, Sayyeda Hassana Nasrallaha.

11:00 Počeo sastanak između Blinkena i Netanyahua

Počeo je sastanak između američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Blinkenu je ovo drugi posjet Izraelu u mjesec dana, a s Netanyahuom i drugim izraelskim čelnicima bi trebao razgovarati o konkretnim koracima za smanjenje civilnih žrtava u opkoljenoj Gazi.

