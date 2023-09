Privatni život Plenkovićevih konkurenata: Otkrivamo drugu stranu Penave, Raspudića, Benčić i Grbina

Autor: Iva Međugorac

Viši sam od Andreja Plenkovića, u boljoj formi, obrazovaniji, elokventniji, a ako ćemo mjeriti IQ, i na to sam spreman– poručio je u nedavnom razgovoru za Nacional saborski zastupnik Nino Raspudić, koji je po svemu sudeći time dao naslutiti da bi baš on mogao biti Mostov kandidat za premijera.

Kandidaturu za premijerku istaknula je i saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić. Za očekivati je da će HDZ-ov premijerski kandidat ostati aktualni predsjednik Vlade Andrej Plenković, u utrku za premijera trebao bi i prvi čovjek Domovinskog pokreta Ivan Penava, a navodno i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, ali i šef SDP-a Peđa Grbin.

Privatni život Nine Raspudića

Raspudić je tako primjerice svojedobno otkrio kako je visok točno 200 cm te da ima sto kilograma. Najstariji je od četvero djece, a pored dvije sestre ima i 22 i pol godine mlađeg brata Juricu, a zanimljivo je kako je dosta dugo skrivao svoj bračni status sa aktualnom suprugom Marijom Selak Raspudić koji je otkriven uoči posljednjih parlamentarnih izbora kada su se mediji raspisali o tajnoj ljubavi i vjenčanju koje je otkrio Raspudićev kolega Nikola Grmoja. Tada je Selak i sama priznala kako se u tajnosti udala za Raspudića te da su dobili dijete.

Inače su Raspudići bili kolege i prije ulaska u politiku pošto su radili na Filozofskom fakultetu, a sretali su se i na HRT-u u emisiji Peti dan. Raspudića se sve do braka sa svojom današnjom suprugom smatralo tradicionalnim, i pomalo konzervativnim političarem, no kada se saznalo da iza sebe već ima jedan brak ta je stigma kod dijela njegovih simpatizera pala u vodu.

U svakom slučaju još su koncem 2017-te godine Raspudići postali vlasnici četverosobnog višeetažnog stana s terasom i lođom u novogradnji u Sokolgradskoj ulici na Trešnjevci.

Premda nije poznato gdje i kada su se točno vjenčali Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić, prilično je jasno da njih dvoje kao par djeluju poprilično skladno te da jedno drugo podupiru, jer bi se inače teško snašli u politici budući da je Selak Raspudić nedavno rodila drugo dijete.

Raspudić pak iz prvog braka s redateljicom Kristinom Kumrić ima još jednu kćer, ali se o njegovoj bivšoj supruzi u javnom prostoru ne zna previše niti je ona sklona javnom eksponiranju. Kada govorimo o obrazovanju i Raspudiću koji je potencirao tu temu recimo da je on maturirao u Trevisu u Italiji, u Zagrebu je na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju, talijanski jezik i književnost, a zatim i magistrirao te doktorirao.

Benčić je upravljanje kućanstvom prepustila suprugu

U javnosti se često eksponira potencijalna premijerka Benčić. Podatak o njenoj visini nije moguće pronaći, ali je zato poznato kako ona privatno voli koncerte, dobre knjige i odlaske u kazališta. Majka je dvoje djece, ali oni se u javnosti nikada ne pojavljuju. Svojedobno je Benčić u razgovoru za Story otkrila kako je upoznala supruga Miroslava Petrovića koji je također dio platforme Možemo.









”Naše upoznavanje je smiješna priča koje se rado sjetimo. Naime, kada me vidio prvi put u životu, izgledala sam kao izvanzemaljac jer sam bila kod frizerke s folijama na glavi za pramenove. Nije neki prizor, ali eto, bilo mu je simpatično. On je došao s našom zajedničkom prijateljicom s kojom je pripremao projekte za EU fondove da im nešto pomognem, a jedino slobodno vrijeme koje sam imala bilo je tih 45 minuta dok sam bila kod frizerke s bojom na glavi. Uglavnom, nakon tog susreta vidio me i u boljim izdanjima. No koliko god me impresionirao na tom prvom susretu, zbog mladolikog izgleda mislila sam da je klinac u ranim dvadesetima. Tek kad sam doznala da nije, da smo gotovo generacija, otpustila sam kočnice i vrlo smo brzo shvatili da je to – to”, rekla je Benčić napominjući da je suprug nakon njenog ulaska u Sabor preuzeo brigu o kućanstvu.

”Neke stvari ipak radimo odvojeno, recimo na koncerte uvijek idem s prijateljicom i vjenčanom kumom jer Miro nije baš od toga, no svaki slobodan vikend i godišnje odmore provodimo, naravno, s djecom. Putovanja su nam sada rijetkost jer su klinci još mali pa se to većinom svodi na odlazak kod nas na more, kratke odlaske kod mojih u Zagorje, a zimi idemo kod Mirinih roditelja u Njemačku gdje zajedno provodimo Božić i Novu godinu”, poručila je Benčić priznajući da je strastvena ljubiteljica ‘starki‘.

Plenković nije ljubitelj ribe

Premijer Andrej Plenković visok je 191 centimetar, podatak je to koji je javno dostupan, mada on svoj privatni život nastoji držati što dalje od javnosti. Javnim prostorom svojedobno je doduše kružio recept za Plenkovićevu omiljenu punjenu papriku, a tvrdilo se i kako nije ljubitelj ribe.









Najvažnija osoba u Plenkovićevom životu je njegova samozatajna supruga Ana Maslać Plenković. Oni koji poznaju premijera tvrde da on doma, sa suprugom i djecom pronalazi mir i puni baterije, ali i Plenković i njegova Ana vode računa o tome da strogo čuvaju svoju privatnost pa ni uoči ovih izbora ne treba očekivati Plenkovićeve fotografije sa suprugom, iz njihova obiteljskog doma koje inače političari u kampanjama vole plasirati u medijski prostor.

Sa suprugom se Plenković kao što je i sam priznao upoznao preko zajedničkih prijatelja, a vrlo brzo u njihov život stigao je sin Marko, a nakon toga i još dvoje djece s kojima se premijer povremeno pojavi u javnosti.

No, fotografije s njegovom suprugom mogu se prebrojati na prste jedne ruke. Oni koji gospođu Plenković poznaju tvrde da je riječ o smirenoj ženi i praktičnoj vjernici koja svake nedjelje odlazi na misu. Važnu ulogu u Plenkovićevom životu ima i njegova majka Vjekoslava Raos Plenković, koja je karijeru izgradila u KB Dubravi.

Udala se za Plenkovićeva pokojnog oca Marka u crkvi svetog Marka, a Plenković je kršten sa samo dva mjeseca. Poznato je da su se Plenkovićevi roditelji u međuvremenu i razveli, ali on o tome nikada nije previše govorio.

Netipični Slavonac Ivan Penava

O svojem privatnom životu nije previše govorio ni vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je inače u duši sportaš i strastveni ljubitelj veslanja. Oni koji Penavu reći će da je on veliki ljubtelj sporta, bio je trener i instruktor skijanja, igrao je košarku i nogomet, a voli plivanje i bicikliranje. Penava je visok 190 centimetara, a neki će reći kako nije tipičan Slavonac jer ne jede ni kulen, ni slaninu.

Svojedobno je Penava u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio kako rijetko doručkuje, a kada i ima vremena za doručak tada jede pahuljice i mlijeko, dok je odrastao na kruhu udrobljenom u mlijeku. I kada je pod stresom Penava se okreće sportu. “Svakako kad osjetim potrebu udaljim se i uputim na Dunav na veslanje, ili na trčanje, solo naravno, bez društva”, izjavio je Penava.

Kada je visina u pitanju Raspudiću bi tu dosta ozbiljno mogao konkurirati Puljak, splitski gradonačelnik također je visok dva metra, a i po pitanju obrazovanja mogao bi konkurirati Mostovom zastupniku. Puljak potječe iz splitske radničke obitelji, ljubitelj je košarke i Hajduka, zna svirati i gitaru. Suprugu Marijanu upoznao je na prvoj godini fakulteta.

”Slobodnog vremena imam jako malo, ali svejedno se uspijevam baviti sportom, igram košarku i trčim. Tijekom putovanja volim čitati, najčešće biram znanstveno – popularne knjige. Od filmova volim znanstvenu fantastiku, akciju, dramu i romantične komedije. Slušam jazz, francuske šansone, domaću glazbu Olivera, Gibonnija, TBF-a. Kad imam slobodnog vremena rado kuham za obitelj i prijatelje, uživam u našim tradicionalnim jelima. Ono bez čega ne mogu je čokolada, tu sam pravi ovisnik”, otkrio je svojevremeno Puljak, hrvatski fizičar, profesor i političar koji je završio splitski Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, nakon čega je obranio magistarski rad iz fizike na zagrebačkom PMF-u. Put ga je potom odveo do Pariza gdje je postao doktor fizike.

Viši od svih onih koji se kane natjecati za premijera zasigurno je Peđa Grbin sa svojih 210 centimetara. Ovog pravnika baš zbog visine kolege na Ibleru nazivaju Velim Jožom. Grbin je navodno najviši političar na svijetu, a po struci je odvjetnik.

Svojedobno je Grbin sam za sebe kazao kako je pasionirani čitač knjiga i ovisnik o putovanjima koji slobodno vrijeme provodi igrajući košarku s prijateljima. Grbin privatni život nastoji zadržati podalje od javnosti, poznato je tek da se prije par godina oženio atraktivnom medicinskom sestrom Altanom Ati Hodžić. Vjenčali su se nakon dvije godine veze u pulskoj Gradskoj vijećnici.

Grbinova lijepa plavuša od njega je mlađa deset godina, završila je trogodišnji fakultet za medicinske sestre u Kragujevcu, a nakon pulske Opće bolnice zaposlila se na Odjelu za neurologiju i gastroenterologiju u KBC-u Zagreb. U medijskom prostoru gospođa Grbin spominjana je baš zbog problematične diplome iz Kragujevca. U međuvremenu je ta afera pala u zaborav, a ovaj bračni par dobio je dijete, no o tome Grbin ne govori previše, jer poput ostalih kolega privatni život nastoji držati podalje od javnosti.