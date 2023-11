Privatna detektivka razotkrila sve: Ovi ljudi dolaze s najčudnijim zahtjevima

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Adela Krivanek Magerl već 12 godina radi posao privatnog detektiva, a sada je detaljno opisala kako to točno izgleda.

Za svoje klijente istražit će sve, od toga tko ih potkrada, na čiju su internetsku prijevaru nasjeli, vara li ih supružnik te idu li im zaposlenici na lažna bolovanja.





“Nedavno sam dobila jedan mail iz inozemstva gdje je momak obrazložio da je on sedam godina u ljubavnoj vezi i da on iz nekog razloga sumnja u vjernost svoje djevojke i da bi on htio provjeriti s kim je ona bila na godišnjem odmoru tu kod nas”, rekla je Adela Krivanek Magerl za HRT.

Hrvatski privatni detektivi su zakonski dosta ograničeni

Kaže, takve slučajeve ne preuzima, prosljeđuje ih kolegama. Ovdje po njoj nije bilo pravnog interesa.

“Prvo, oni nisu uopće u braku. S druge strane, čak i da jesu u braku, svaka osoba ima pravo na privatnost, na osobnost i na jedan dio svog života. Iako kod nas dosta kolega kaže – u obiteljskom zakonu stoji da su supružnici dužni na vjernost. Da, dužni su, ali nisu obavezni”, rekla je te dodala da bi teško provjerila gdje se kretala dotična gospođa jer joj hoteli i turističke zajednice takve podatke ne bi dali.

Napominje, za razliku od austrijskih detektiva koji se čak služe kombijima u kojima je pravi laboratorij za nadzor, hrvatski detektiv zakonski smije imati vrlo malo pomagala. “Blokić, olovku i manualni fotoaparat, jer može samo fotografirati na licu mjesta”, rekla je.

Mladi joj dolaze s najčudnijim slučajevima

S najčudnijim slučajevima obraćaju joj se mladi, čiji je način komunikacije za nekoga u njenim godinama, priznaje, neobičan.









“Dolazili su mi studenti koji su se žalili da su njihovi prijatelji znali napraviti lažni profil u njihovo ime na nekim recimo gay stranicama”, istaknula je Adela te dodala da je joj se zbog prebacivanja društvenog života u digitalni svijet za pomoć se obraćaju i roditelji. Sve manje znaju s kime i kako im djeca komuniciraju.

Lažna bolovanja

Danas je angažiraju i poslodavci koji žele znati lažiraju li njihovi djelatnici bolovanja.

“Imali smo par slučajeva gdje je recimo jedna žena znala otići na bolovanje, i onda na placu prodavala voće, povrće ili što već jer joj je bila sezona”.

Cijene angažmana privatnih detektiva različite su, platit ćete ih od 45 do 95 eura po satu, ovisno o tome što želite saznati, a da je unutar zakonskih, etičkih i moralnih okvira.