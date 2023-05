PRITISAK NA PLENKOVIĆEVU VLADU I IZ EUROPE! Tema o kojoj se rijetko progovara: Nestao je i ministar

Autor: Iva Međugorac

Da su predstavnici Europske komisije naklonjeni hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, nerijetko se naglašava u javnom prostoru Lijepe naše. Svoju bliskost s briselskim šefovima rado naglašava i sami predsjednik Vlade, koji se s time nerijetko busa u prsa potencirajući baš to kao jedan od svojih najsnažnijih aduta koji mu doista i jamče opstojnost. Istini za volju Europa je kada je Hrvatska u pitanju često znala biti blagonaklona pa smo iz fondova osigurali solidne iznose koji se tek trebaju utrošiti u obnovu potresom porušene Banovine, ali i u brojne druge projekte.

Ono zbog čega se Hrvatska nalazi pod povećalom jesu manipulacije europskim novcem, koje su vrlo česta pojava kojom se pak bavi Ured europskog javnog tužitelja čije čelnike ne zanima politički predznak što je posebice zabrinulo članove Plenkovićeva HDZ-a.

Pritisak na Plenkovića

No, to je nešto što niti nije neka tajna, ono zbog čega bi se Plenković i kada je Europa i europski novac u pitanju mogao naći u novim problemima jest pritisak koji se na Hrvatsku vrši po pitanju ne samo preraspodjele sredstava već i po pitanju iznosa koji se ulažu u razne fondove, a osim toga Komisija nešto od Vlade očekuje za uzvrat pa se od premijera traži da napokon pokaže svoje planove po pitanju reformi u pravosuđu, poljoprivredi, gospodarstvu i drugim granama.





Ovih je dana Europska komisija objavila proljetni Paket Europskog semestra koji uključuje preporuke na polju gospodarske i socijalne politike, a ono što je stiglo iz Europe u Plenkovićeve je redove ipak unijelo dozu nemira tvrde to naši dobro upućeni sugovornici. Prije svega Komisija od Hrvatske zahtijeva da do konca ove godine obustavi mjere potpore za energiju pošto naša zemlja uvozi oko 53 posto potrošene energije godišnje premda imamo preduvjete u obnovljivim izvorima energije, posebice u energiji vjetra i sunca, ali kao što ima potencijal Hrvatska kada su vjetroelektrane u pitanju kao što je poznato ima problem i sa aferama koje također nisu bile nimalo ugodne ni za predsjednika Vlade.

Očekuje se provedba Nacionalnog plana

Ono što se od nas još očekuje jest i čvrsta provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te programa kohezijske politike, kao i smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima te bržim razvojem obnovljivih izbora. To je u Vladi protumačeno kao europski pritisak na Plenkovića kojemu je Komisija uglavnom bila blagonaklona čak i kod ovakvih izvješća. Komisija pak što se Hrvatske tiče spominje i manjak radne snage, ali i neophodnih vještina u proizvodnji, razvoju i održavanju tehnologija s nultom emisijom što predstavlja uska grla u tranziciji na gospodarstvo s nultom emisijom.

Svega toga i sam je Plenković svjestan, no kada su reforme u pitanju on u ovoj Vladi i sa ovom postavom ministara načelno ima problem jer se okružio uglavnom s kadrovima koji su poslušni, ali ne i previše sposobni pa su se stoga sva događanja u ministarstvima uglavnom svela na to da je Plenković taj koji donosi odluke, i da je Plenković taj koji u ministarstvima ima svoje kadrove koji slove kao ministri iz sjene. U sjeni je pak ostao i novi ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić koji je u Vladu stigao kao nasljednik Nataše Tramišak, no Erlić se od tada u javnom prostoru praktički ne vidi, i ne čuje, a ni u njegovom resoru nisu previše oduševljeni te kažu kako je atmosfera ondje u najmanju ruku uljuljana.

Kada je o reformama riječ i u Plenkovićevom HDZ-u su kritični po tome pitanju pa tvrde da su najveći propusti nečinjenja napravljeni po pitanju poljoprivredne i reforme pravosuđa, uz napomenu da je to dugoročno nešto što bi premijeru Plenkoviću građani mogli najviše zamjeriti. Kada je energetika u pitanju ni tu Hrvatska nema jasnu politiku i jasan smjer pa to vjerojatno i jest razlog radi kojega je u vladajućim redovima zavladala neugoda, jer nakon toplog ljeta koje je pred nama slijedi još jedna neizvjesna jesen, a nakon nje i zima, i sve to u predizborno doba kada će se Plenković pokušati boriti za još jedan mandat.