‘PRISTRANI STE! IZVORI SU VAM IZ BOSNE! PREKORAČILI STE OVLASTI!’ Iz MUP-a su žestoko odgovorili europskim ‘promatračima’: ‘Nije čudo da se za vašeg boravka povećao broj migranata’

Autor: Daniel Radman

Iz Ministarstva unutarnjih poslova žestoko su reagirali na o izvješće Odbora Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koje objavljeno danas na temelju ad hoc posjeta Hrvatskoj tijekom kolovoza prošle godine. “Izvješće je objavljeno protekom više od godine dana od ad hoc posjeta, i to nakon što je veći broj preporuka već ispunjen, a dostavljeni argumenti MUP-a nisu uvaženi“, napomenuli su.

No, nisu to to jedine zamjerke. Tako u MUP-u kažu da je odbor svoje Izvješće temeljio na neprovjerljivim informacijama iz BiH te da je evidentno prekoračio svoje ovlasti.

“Protivljenje objavi Izvješća potaknuto je činjenicom da se ono u značajnoj mjeri temelji na izvorima informacija prikupljenima u Bosni i Hercegovini, gdje su predstavnici Odbora boravili prva dva dana svoga posjeta Republici Hrvatskoj, i to u kontaktu s predstavnicima nevladinih udruga i migrantima čiji je cilj pod svaku cijenu nezakonito ući na teritoriji Republike Hrvatske u namjeri daljnjeg migriranja prema državama zapadne Europe. Očekivano je da, kad Odbor provodi provjere u jednoj državi, informacije na temelju kojih sastavlja Izvješće prikuplja i uvide provodi upravo u toj državi. Međutim, Odbor je svoje Izvješće sastavljao primarno na temelju neprovjerljivih informacija te subjektivnih i pristranih izvora iz Bosne i Hercegovine bez konkretnih dokaza za tvrdnje koje iznosi na teret Republike Hrvatske”, poručuju iz MUP-a.

Prekoračili su svoje ovlasti

“Dodatan razlog zbog kojega Ministarstvo unutarnjih poslova nije dalo suglasnost za objavu Izvješća je i činjenica da je Odbor prilikom ad hoc posjeta Republici Hrvatskoj u kolovozu 2020. godine prekoračio svoje ovlasti fokusirajući se primarno na nadzor vanjske granice umjesto na svoj stvarni mandat što je sprječavanje neprihvatljivog postupanja i kažnjavanja zatvorenika”, naglašavaju.

“Nije slučajnost da je upravo tijekom boravka predstavnika Odbora u graničnim područjima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zabilježena veća skupina migranata u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice kakav je, nakon što je taj pokušaj uspješno spriječen, zabilježen i u veljači 2021. godine prilikom pokušaja skupine talijanskih zastupnika u Europskom parlamentu da na istom području nezakonito prijeđu zelenu granicu, koji je i u tom slučaju uspješno spriječen”, još jedan je element koji naglašavaju u MUP-u.

O neprimjerenom ponašanju članova Odbora tijekom ad hoc posjeta obaviještena je i glavna tajnica Vijeća Europe, mr. sc. Marija Pejčinović Burić, dodaju, uz pojašenjenje da su sva argumentirana očitovanja MUP-a dostavljena još krajem 2020. godine, međutim nisu uvažena niti objavljena.