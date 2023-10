Pripuz se sprda iz Benčićke: Spočitnuo joj 18-godišnje studiranje

Autor: Dnevno.hr

UPRAVA CIOS grupacije oglasila se u petak priopćenjem u kojem je prozvala predsjednicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora Sandru Benčić (Možemo) navodeći da je “u obvezi reagirati na njezina opetovana i neutemeljena javna prokazivanja privatnih poduzeća kao problem u sustavu gospodarenja otpadom”.

“Poštovana gospođo Benčić. Kao vodeća grupacija u sektoru gospodarenja otpadom na području regije u privatnom vlasništvu, uvažavajući Vaš, već svima poznat širok spektar kompetencija (kakav se i očekuje nakon osamnaestogodišnje fakultetske izobrazbe), u obvezi smo reagirati na Vaša opetovana i neutemeljena javna prokazivanja privatnih poduzeća kao problema u sustavu gospodarenja otpadom”, započeli su priopćenje iz Pripuzove tvrtke i nastavili.

Šaljiva nota

“Upravo suprotno, želimo istaknuti kako su tvrtke u privatnom vlasništvu, a koje posluju u skladu sa zakonom, iznimno aktivni te relevantni sudionici cjelokupnog sustava s obzirom na to da upravo one raspolažu većinom kapaciteta za oporabu otpada u RH. Smatrali smo da Vam je ta činjenica, kao predsjednici Odbora i političarki usmjerenoj ka zelenim politikama od ranije poznata, no zato Vas, kao i druge članove Odbora, pozivamo u naš Centar za reciklažu tvrtke CE-ZA-R na zagrebačkom Jankomiru, a kako biste se bolje upoznali s aktualnom problematikom, osobito u području gospodarenja otpadnom plastikom i temom koju su dodatno aktualizirali nedavni požari.

Govoreći u tom kontekstu, u potpunosti ste neutemeljeno navodili na zaključke da se incidenti događaju isključivo u privatnim poduzećima, aludirajući na odgovornost gospodarskih subjekata u privatnome vlasništvu za takve događaje. Kako biste raspolagali cjelokupnom i objektivnom slikom te osobno došli do zaključka da požari prije izbijanja zaista ne biraju mjesto na kojem će se dogoditi prema tipu vlasništva, izdvajamo samo nekoliko slučajeva iz kojih je razvidno da jednako zahvaćaju i tvrtke u javnom, odnosno vlasništvu jedinica lokalne samouprave:

Zapalio se glomazni otpad na Jakuševcu, požar gasila tri vatrogasna vozila – Kronike Velike Gorice (kronikevg.com)

Policija otkrila detalje: Požar na Jakuševcu nije podmetnut | 24sata

HRT: Veliki požar na odlagalištu kod Čakovca, dim opasan za građane

HRT: Požar u reciklažnom dvorištu Pehlin u Rijeci stavljen pod kontrolu

HRT: Zadar: Otežano gašenje požara na odlagalištu otpada, žarište u dubini deponija

HRT: Već tri dana požar na smetlištu u Davoru, mještani zabrinuti: “Da nećemo oboljeti…”

Požari i zagađenja na Piškornici slika su i prilika (ne)gospodarenja otpadom u Hrvatskoj! – Zelena akcija (zelena-akcija.hr)

https://www.novilist.hr/novosti/crna-kronika/gorjeli-kontejneri-na-sansovu-gradonacelnik-vjeruje-da-je- pozar-podmetnut/

Djelatnost gospodarenja otpadom, a kojom se bavi i CIOS grupacija, nije izuzeta od mogućnosti nastanka požara, kao ni brojne druge gospodarske i proizvodne djelatnosti. Pri tom, nastavno na insinuacije koje se pojavljuju u javnom prostoru da tvrtke same, radi ostvarenja neke navodne dobiti podmeću požare, ukazujemo da CIOS grupacija nikada nije naplatila naknadu štete od osiguravajućih društava, pri čemu smo i sami, s obzirom na okolnosti nastanka požara u lipnju 2018., podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja za izazivanje opasnosti za imovinu većeg opsega.”

Kritiziraju se ZG vrećice

“Nastavno na Vaše izjave u kojima predlažete obvezu izdavanja financijskih jamstava (kao osiguranja da privatne tvrtke neće preuzeti, a zatim ne zbrinuti otpad, što su pojedinačni slučajevi koje oštro osuđujemo i na koju smo praksu višekratno upozoravali nadležna tijela), želimo izvijestiti kako je CIOS grupacija u korist Republike Hrvatske izdala trenutačno važeća financijska jamstva u iznosu većem od 20 milijuna eura te se ograđujemo od konotacija u koje nas tako (ne)namjerno dovodite. Uz to, CIOS grupacija redovno isplaćuje plaće, na vrijeme podmiruje porezne i sve druge obveze te nikada nije bila blokirana, a niti si može dozvoliti da ne plati ili zaboravi platiti bilo koju obvezu, u bilo kojem iznosu.









Kako Vam je vjerojatno poznato, a potvrđuju to i elementi javnog poziva zagrebačke Čistoće za uslugu preuzimanja i daljnje obrade plastične ambalaže, decidirano se navodi da: ‘Otpad može sadržavati veće količine nečistoća u obliku miješanog komunalnog otpada, metalne ambalaže i višeslojne (kompozitne) ambalaže koja se prikuplja sustavom žutih spremnika zajedno s ambalažom od plastike’. Takva je praksa prisutna i u većini drugih komunalnih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Zbog neadekvatnog sadržaja otpada iz žutih vrećica i spremnika (koji znatno doprinosi porastu količina odvojeno sakupljene plastike, primjerice u Zagrebu za navodno 20-ak posto, osobito nakon uvođenja famoznih plavih, tzv. ZG vrećica), a koji se nakon neodgovornog odlaganja doprema u centre za reciklažu pa tako i u naš, odvojeno prikupljena otpadna plastika postala je izrazito onečišćena i kao takva nepogodna za daljnju obradu. Upravo je zbog znatne količine onečišćenja povećan rizik od incidenata tijekom postupaka obrade u cijelom sustavu”, stoji u priopćenju