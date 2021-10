PRIPUZ BRUTALNO UZVRAĆA UDARAC KUTLI! Sprema mu pakao: ‘U ovom trenutku ne želim ništa više izjavljivati!’

Autor: L.B.

Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Petar Pripuz podnio je kaznenu prijavu protiv Miroslava Kutle zbog izjava izrečenih u Pressingu N1 televizije.

Njegov odgovor prenosimo u cijelosti.

“Obavještavam vas da sam u pogledu tematike koja vas zanima protiv bjegunca pred hrvatskim pravosuđem Miroslava Kutle nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnio kaznenu prijavu zbog kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz čl. 304., st. 3. KZ-a te kaznenog djela iznude za nepostojeći dug iz čl. 243. KZ-a.

Isto tako sam sam protiv nekih novinara podnio privatnu tužbu kaznenog djela klevete iz čl.149.,st .1. i 2. KZ-a pred nadležnim Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.

Zbog činjenice nadležnog sudskog postupanja kao i tajnosti izvida kaznenog djela o sadržaju navedenih pravnih radnji u ovom trenutku ne želim ništa više izjavljivati”, stoji u odgovoru Petra Pripuza N1 televiziji.

‘Bandić je na početku karijere bio njihov projekt, kao i ja i drugi’

Podsjetimo, spomenuo je i pisma koja je uputio premijeru Plenkoviću.

“Plenkoviću sam se obratio ne tražeći ništa za sebe, ukazao sam na društvene anomalije koje su opasne za Hrvatsku. Naveo sam ugrozu, još neke detalje vezane uz događaje u Hrvatskoj, posebno apostrofirao vladavinu tehnomenadžerskog lobija u Hrvatskoj.

Tko vam ugrožava život, pitao ga je voditelj Ilija Jandrić. Tada je počeo govoriti o obitelji Pripuz s kojima je (bio) u kumskim odnosima.









“Kroz politički pritvor, pravomoćno sam oslobođen, stjecanjem okolnosti postao sam “njihov projekt”. Bilo je suđenje zločinačkoj, upoznao sam s njima i postao njihov projekt. Poznat je modus operandi, znači da se pridruže nekome, saznaju sve informacije i uzmu što misle da im pripada. Druženjem s njima shvatio sam da se radio o ozbiljnoj organizaciji koja ima dugogodišnji staž i uz one legalne poslovne djelatnosti, imaju svoje metode, od zastrašivanja, propucavnaja, otimačine, likvidacije… Konkretno, obraćao sam se braći Pripuz kao čelnim ljudima te organizacije.

Kroz vrijeme koje sam proveo tamo, dovoljno informacija imam, ne bih neargumentirano govorio o tome. U svim sferama su prisutni, i u obavještajnoj zajednici, medijima, policiji, pa čak i politici. Ne govorim generalno, nego o konkretnim slučajevima. Imaju veliki utjecaj u lokalnim samoupravama, ne jednoj, mislim u Zagrebu. Znam što su sve radili u gradu. Bandić? Bio je njihova lutka na koncu. Na početku karijere, približili su mu se, napravili sitne usluge, zastrašivanja, premlaćivanja. Oni su ušli u čelični stisak, Bandić se pokušao oteti, ali završilo je šamaranjem Petra Pripuza i maltretiranjem. Sve što je Bandić radio, bilo je pod njihovom kontrolom, svi veliki poslovi bili su njihovi. U potpunosti su kontrolirali njegov život. Kako će te se izvući? Napravili su mu usluge, posliće, imaju moć, pokušao je izaći, ali nije mogao”, rekao je.

‘Ne može kod Pripuza biti mirno rješenje’

Potom je naširoko objasnio kako je – preko Jurja Hrvačića – Ivan Jurić Kaćunić preuzeo njegovo medijsko carstvo koje je, tvrdi, u vlasništvu obitelji Pripuz, a koje Kutle neuspješno pokušava vratiti. “Nisu formalni vlasnici jer oni ne rade sa sudskim registrima. Pripuz negdje 2017., vjerojatno su pregovori počeli ranije, kreće s njime. Pokušavam dobit Zorana, pet put, preko advokata i prestane se javljat kao i Jurić Kaćunić. Počnem onda mailove slati… Međutim, da bi to sanirali, šalju Nikicu Jelavića ne mene na sastanak u Mostar. Imam dobar odnos s njime, kaže da je nemoguće, da pišem Pripuzu i da ćemo naći rješenje. Rekli su da je to spreman vratiti ukoliko mu vratim ono što je uložio.”

Prema pisanju Nacionala “medijsko carstvo” vrijedi 30 milijuna eura, a Pripuz bi mu to, kaže Kutle, vratio za pola.









“On je mene htio reketariti, napisao je rukopisom, komentirao moje prijedloge. Bili su spremni vratiti ukoliko im se plati. Dogovara se sastanak u Banja Luci, nisu došli oni, Nikica je… Iza toga, ja imenujem Vladu Brkić i on postaje moj pregovarač. Tražio je mirno rješenje, no oni su to odbijali. Ne može kod njih biti mirno rješenje. Oni su spominjali 15 milijuna. Nemam taj novac, to je reket”.