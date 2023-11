Pripremite se za snijeg: ‘Bit će lopatanja i kičmatransa u mnogim našim krajevima’

Danas će biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Kako izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) od sredine dana će biti malo kiše, mjestimice na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, a u noći kiša u većini krajeva. Stigla je i najava snijega.

Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugo, navečer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 11 do 16, u Dalmaciji i do 18 °C. Za danas nema nikakvog upozorenja, već je cijela Hrvatska u zelenom.





Pretežno oblačno s kišom

Sutra će biti pretežno oblačno s kišom, mjestimice i obilnom, praćenom grmljavinom osobito na Jadranu i predjelima uz njega. U gorju će kiša prelaziti u susnježica i snijeg. U drugom dijelu u središnjim predjelima i Istri postupan prestanak oborine.

“Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, potkraj dana u gorju jak. Umjereno i jako jugo na sjevernom će Jadranu okretati na jaku i olujnu buru već ujutro, na sjeveru Dalmacije tek od sredine dana. Najniža temperatura od 5 do 8, na Jadranu između 10 i 15 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 9 do 12, na moru od 14 do 17 °C”, izvještava DHMZ.

Izdan meteoalarm

Sutra je izdan meteoalarm za izuzetno opasno vrijeme zbog jakog vjetra u Velebitskom kanalu. Za Kvarner i Kvarnerić i zapadnu obalu Istre na snazi je upozorenje za opasno vrijeme zbog vjetra.

Neki najavljuju mnogo snijega

“Rana zima stiže u Europu?”, pitaju se na IstraMetu najavivši moguće akumulacije snijega.

Veliku promjenu vremena najavljuje i meteorolog hobist, Dino Dundić.

Prema modelima koje je on vidio, uskoro bi mogla pasti veća količina snijega, pa je tako pozvao Hrvate da pripreme lopate za snijeg. Prema njegovim procjenama , snijeg možemo očekivati krajem studenog i početkom prosinca.









“Ostanu li modeli ovakvima, tj. bude li Polar Vortex spuštao kontinuirano polarni zrak put Europe, a sredozemne ciklone se nizale, bit će lopatanja i “kičmatransa” u mnogim našim krajevima.

Svakako pratimo ovaj razvoj modela za sam kraj studenog i prelazak u prosinac…..









Novi modeli su vam u privitku i izrazito su se pojačali od jutros, na stranu Polar Vortexa”, napisao je Dundić na svojoj Facebook stranici.