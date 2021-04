PRIPREMITE SE, VEĆ SUTRA STIŽE JAČA PROMJENA VREMENA: Tko se treba spremiti za kišu, a tko za snijeg tijekom uskrsnog vikenda?

Autor: M.P.

Iako smo proteklih dana uživali u visokim temperaturama, već sutra stiže jača promjena vremena.

Kako najavljuje meteorolog Zoran Vakula, slijede nam hladniji dani, od subote čak i od prosječnih za početak travnja.

“U petak će na Jadranu još biti pretežno sunčano, na kopnu slijede lokalne nestabilnosti, a još češćih i žešćih pljuskova s grmljavinom gotovo će diljem Hrvatske biti u prvom dijelu subote, kada je mjestimice u gorju moguć i snijeg”, najavljuje Vakula u prognozi za HRT.

“Ni na Uskrs posvuda neće biti suho, ali hoće u ponovno sunčaniji ponedjeljak, koji će u mnogim mjestima u unutrašnjosti početi s mrazom. Od utorka je ponovno moguće promjenjivo vrijeme, na Jadranu i bura. No to još nije tako pouzdano kao jugo u sunčani, ali svježi Uskrsni ponedjeljak te posebice bura tijekom vikenda, u većini mjesta najjača u subotu”, kaže Vakula.

U petak nestabilnije, ali još uvijek natprosječno toplo









U petak će još biti razmjerno toplo, ali manje nego u četvrtak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu može pasti malo kiše, pa i u obliku lokalnog pljuska koji može pratiti i grmljavina, osobito potkraj dana. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz koji će temperatura ujutro biti od 7 do 10 °C, a poslijepodne 19, 20 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj su moguće lokalne nestabilnosti, izraženije navečer i u noći na subotu. Još nestabilnije i svježije u gorju, dok će se do večeri u Istri i na sjevernom Jadranu još zadržati suho, pa i barem djelomice sunčano, razmjerno toplo. Na jugu Hrvatske uz temperaturu ujutro uglavnom 12 do 15 °C, poslijepodne uz slabo do umjereno jugo – 19, 20 °C.

Za blagdanski vikend promjenjivije, hladnije i vjetrovitije, u gorju moguć snijeg









Tijekom blagdanskog vikenda hladnije, oblačnije i najkišovitije bit će u subotu prijepodne, a ponegdje u gorju je moguć i snijeg. Ponekog naleta kiše, pa i pahulja, vjerojatno će biti i u još hladniju nedjelju.

U unutrašnjosti će ponegdje zapuhati sjeveroistočni vjetar. Najviše sunčanog vremena u većini krajeva na Uskrsni ponedjeljak, kada će uz južni i jugozapadni vjetar temperatura ponovno malo porasti. No valja upozoriti na jutarnji mraz, osobito u ponedjeljak, i to ne samo pri tlu.

I na Jadranu promjena vremena stiže u noći i prvom dijelu subote, kada će biti pljuskova i grmljavine te najprije umjerenog i jakog juga, zatim gdjegod još jače bure, na udare i olujne. No već u sunčaniju i svježiju nedjelju slijedi njezino slabljenje, a u stabilan ponedjeljak ponovno će zapuhati jugo i jugozapadnjak.