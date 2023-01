PRIPREMITE LOPATE I SOL! Stiže nova runda snijega: Nove pahulje samo što nisu stigle

Autor: Dnevno.hr

Zima je u punom jeku, a nakon nekoliko dana stagniranja, meteorolozi najavljuju nove bijele pahulje za Hrvatsku.

U četvrtak će tako u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimice i maglovito, samo rijetko uz slabe oborine, a i na promjenjivo oblačnom Jadranu je ponegdje moguća kiša, posebice na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, na otvorenom moru i otocima.

U noći s četvrtka na petak te tijekom malo hladnijeg petka u kontinentalnom području je povećana vjerojatnost za malo snijega ili oborine na granici snijega i kiše, osobito u gorju te na istoku, dok će na i dalje razmjerno vjetrovitom Jadranu biti većinom suho.





Olujna bura

U subotu na Jadranu još ponegdje jaka i olujna bura, uz dosta sunčanih sati, a u unutrašnjosti prevladavajuće oblačno, uz mjestimice moguć slab snijeg.

Od nedjelje posvuda sunčanije, uz pad najniže noćne i jutarnje temperature zraka te porast najviše poslijepodnevne. Na Jadranu i dalje bura, ali vjerojatno slabija nego do subote, prognozira DHMZ-a.

Što se tiče detaljnije prognoze, četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti oblačan, samo mjestimice uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, ponajprije navečer i u noći u Posavini. Uz ponegdje umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar temperatura zraka bit će oko 0 °C ujutro te oko 3 °C danju.

Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također povremeno biti umjerenog sjeveroistočnjaka. I pritom oblačno, samo ponegdje uz mogućnost za malo snijega ili kiše, ponajprije u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kao i u srijedu – malo je snijega i susnježice izgledno mjestimice u Gorskom kotaru te na sjeveru Like. Drugdje u gorskim krajevima te na sjevernom Jadranu bez oborine, na obali i otocima uz dosta sunčanog vremena. No, puhat će i dalje bura, mjestimice jaka s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Dnevna temperatura zraka na moru od 6 do 11 °C, a u gorju između -1 i 1 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno uz najviše sunca na sjevernom dijelu. Na udaljenijim otocima pak mjestimice može pasti malo kiše. Bura slaba i umjerena, ponegdje i jaka, uz malo i umjereno valovito more, na otvorenom i valovito. Najviša temperatura zraka od 8 do 13 °C.









Podjednaka temperatura zraka i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također biti dosta oblaka, uz mjestimičnu kišu uglavnom na otvorenom moru i otocima. Uz buru, ponegdje će na otvorenom puhati istočnjak koji može biti jak.

Bilo kako bilo, zima je varljiva i budite spremni na različite vremenske prilike i neprilike.