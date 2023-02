‘PRIPREMAJU SE ZA NAPAD, ŽELE NAŠ TERITORIJ!’ Predsjednica Kosova smrznula regiju: ‘Dovoze oružje i uniforme, ali formalno nisu dio srpske vojske’

Autor: I.G.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila je kako plaćenici iz zloglasne ruske privatne vojske Wagner surađuju sa srpskim paravojnim postrojbama na krijumčarenju oružja i neoznačenih vojnih odora na Kosovo.

Kosovska predsjednica navodi i da je ova tajna operacija osmišljena kako bi se “postavili temelji za potencijalni hibridni napad Srbije kako bi osvojila teritorij Kosova”

“Dovoze oružje i uniforme, ali formalno nisu dio srpske vojske. Srbija želi postići svoje ciljeve, a da se to ne naziva vojnom operacijom”, rekla je Osmani za tijekom razgovora u svom uredu u glavnom gradu Prištini, gdje su, kako primjećuje novinar britanskog lista, ulice nazvane po Billu Clintonu i Georgeu W. Bushu u znak zahvale na američkoj pomoći u osiguravanju neovisnosti Kosova. Srpski cilj je, dodaje Osmani, “pripremiti situacije za moguću aneksiju – ne kroz tradicionalnu vojnu operaciju, već kroz hibridnu vrstu napada”.

Navodi i da Beograd nastavlja raspirivati napetosti u regiji i to u sprezi s grupom Wagner, koja je nedavno počela oglasima mamiti srpske regrute sa ciljem da se pridruže ruskom ratu u Ukrajini. Tajna strategija krijumčarenja oružja za navodnu aneksiju Kosova odvija se najmanje šest mjeseci, kaže Osmani.

Prema njenom sudu, namjera je ista kao ona koju je imao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je Krim bio u pitanju prije devet godina.

“Ako pogledate što je Putin napravio 2014., ovo je potpuna prekopirano, to je isti obrazac. U početku je instrumentalizirao Ruse koji su tamo živjeli, zatim je proveo razne vrste ‘operacija pod lažnom zastavom‘ i onda je poslao te paravojne skupine. Postoje jasni dokazi da su srpske paravojne skupine ovo planirale i organizirale (s Wagnerom). Koliko ih je bilo na granici ili unutar (teritorija Kosova), to je pitanje koje se još uvijek istražuje”. Njihove su namjere, istaknula je, očito bile agresivne. “Kopaju rovove i grade barikade u vojnom stilu. Onakve kakve bi mogli koristiti za borbu”.

Srpski demantij

“Srbija je uputila demantij i poručila da su plaćenici iz skupine Wagner imali bilo kakvu ulogu u sukobu s Kosovom. Osim toga, mnogi stručnjaci su skeptični po pitanju mogućnosti da bi se Srbija usudila pokušati pripojiti sjever Kosova jer bi ih to dovelo u izravan sukob s NATO-ovom misijom KFOR ili Sigurnosnim snagama Kosova, koje uključuju američke i britanske vojnike. “Sve dok je KFOR stacioniran na Kosovu, ne mislim da će Srbija poduzeti vojnu akciju”, kaže Helena Ivanov, beogradska stručnjakinja za Balkan iz think tanka Henry Jackson Society.

Sat vremena vožnje sjeverno od Prištine, piše reporter Telegrapha, u dijelu Kosova kojim dominira srpsko stanovništvo, jasno se vidi utjecaj Srbije i Rusije. U gradu Mitrovici, koji rijeka Ibar dijeli na etnički srpski sjever i etnički albanski jug, na ulicama vijore srpske zastave. Trgovine radije primaju srpsku valutu dinar nego euro, koji je valuta u ostatku Kosova. Tu su i murali kojima se poručuje da je Kosovo zauvijek dio Srbije te kipovi nacionalističkih heroja.

Drama na Kosovu

Ispod mosta, na albanskoj strani, ima više grafita, uključujući poruku “F*** Srbija” i grafit albanskog simbola – dvoglavog orla obojenog u crno. Na autocesti s dva kolnička traka, koja vodi od sjeverne Mitrovice do granice sa Srbijom, postavljen je golemi jumbo plakat koji Vladimira Putina, Aleksandra Vučića i srpsku tenisku zvijezdu Novaka Đokovića proglašava počasnim građanima ovog dijela Kosova. Transparent razapet preko glavne ceste poručuje – “Ovo je Srbija”.

“Ruski interes je iskoristiti zapadni Balkan, preko Srbije kao ‘trojanskog konja‘, za napad na sustave temeljene na vrijednostima kao što su NATO i EU”, kaže predsjednica Kosova. “Što više sigurnosnih tenzija stvaraju, manje su nam šanse za ulazak u EU. Nekada to rade u Crnoj Gori, nekada u BiH, nekada na Kosovu, a napravili su probleme i u Sjevernoj Makedoniji”, dodaje Osmani.

“Svaki pokušaj Srba da anektiraju sjeverno Kosovo mogao bi izazvati kaos u ostatku Balkana, gdje je nekoliko nacija nezadovoljno svojim trenutnim granicama. Ako ovdje počnemo mijenjati granice, svi na Balkanu će željeti promjene granica. Bio bi to veliki nered”, upozorava Ismail Latifi, albanski emigrant koji je posjetio Mitrovicu iz Vancouvera