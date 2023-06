Priprema terena? Pupovac najavio Plenkovićev posjet Srbiji: ‘Donijet će pozitivnu energiju međusobnim odnosima’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Priprema se teren za posjet hrvatskoj premijera Andreja Plenkovića Srbiji.

Shodno tomu, predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji i srpske zajednice u Hrvatskoj potpisali su u subotu nakon razgovora u Vukovaru, zaključak o poticanju suradnje između manjinskih ustanova i udruga na područjima obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta te prekogranične suradnje.

U zaključku se, između ostalog, navodi da će se zajedno zalagati za zaštitu i obnovu kulturne baštine hrvatske zajednice u Srbiji i srpske zajednice u Hrvatskoj, razvoj prekogranične suradnje te zajedno poticati obnovu i redovitost rada Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu prava nacionalnih manjina između Hrvatske i Srbije.





Predsjednik SDSS-a i vječni partner vladajuće koalicije Milorad Pupovac izjavio je nakon sastanka da se razgovaralo o proširenju suradnje između manjinskih organizacija i institucija u sferi kulture, obrazovanja, zaštite kulturne baštine, rješavanju otvorenih pitanja te prekograničnoj suradnji.

Govorilo se navodno o mogućnosti formiranja fonda za prekograničnu suradnju, gdje bi pozvali Vlade dviju zemalja i Europsku komisiju da se uključe, u cilju unaprjeđenja životnih uvjeta u sredinama u kojima žive Hrvati u Srbiji te Srbi u Hrvatskoj.

Mile riječi Milorada Pupovca

“Izražavamo zadovoljstvo duhom koji vlada u našim međusobnim odnosima, povjerenjem koje smo razvili i koje unapređujemo svakim naših sastankom te opredijeljenošću da tako jačamo ne samo naše međusobne odnose, već da pokušamo poticati naše matične zemlje da slijede stvaranje takve atmosfere povjerenja u međusobnim odnosima”, poručio je Pupovac.

Na pitanje što očekuje od predstojećeg posjeta premijera Andreja Plenkovića Subotici, Pupovac je odgovorio kako očekuje da će to donijeti novu, pozitivnu energiju u odnosima dvije države, da će to biti ohrabrenje Hrvatima u Srbiji te rezultirati otvorenim razgovorima i konkretizacijom nekih razgovora.

“Očekujemo da će to biti korak do onoga što svi očekujemo da će se dogoditi u nekom vremenu, a to je službeni susret na najvišoj razini dviju zemalja”, izjavio je Pupovac.

Suradnja između manjinskih institucija i organizacija u Hrvatskoj i Srbiji je su stabilna i traje proteklih 15-tak godina, izjavio je Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) Tomislav Žigmamov, ujedno i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u srbijanskoj vladi.









Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić ocijenila je kako je započelo zatopljenje odnosa između dviju država, što ne bi bilo moguće bez jasnih stavova hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Na nama je da konkretnim koracima kažemo na koji način se može poboljšati položaj jedne i druge strane, jer obje države imaju isti cilj, a to su zadovoljni i lojalni građani”, dodala je Vojnić.

Podsjećamo, srpsko-hrvatski odnosi na tankom su ledu, a sve je kulminiralo ‘divljanjem’ Aleksandra Vučića nakon izjave hrvatskog vrha kako nije dobrodošao na komemoraciji u Jasenovcu prošle godine.