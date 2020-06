Primorac otkrio zašto nemamo ljude na respiratoru: ‘Moramo pričekati još deset dana…’

Autor: D.R.

Aleksandar Stanković je u ‘Nedjeljom u 2’ ugostio genetičara i bivšeg ministra obrazovanja, znanosti i sporta Dragana Primoraca.

Naravno, glavna pitanja vrtila su se oko njegove teze da je koronavirus oslabio.

Primorac je odgovorio je da on kao struktura stabilan, ali su se promjenile okolnosti i dovele do toga da u Hrvatskoj praktički nemamo ljude na respiratoru.

“Teška klinička slika koja se događa nije prisutna. Tu naravno moramo voditi računa da je većina njih dobila bolest prije sedam do 10 dana i moramo pričekati taj vremenski period od jedno još desetak dana da uđemo u 21. dan kako bismo mogli znati je li to nešto prividno ili je to zapravo stvarno”, kazao je Primorac u HRT-ovoj emisiji.

Primorac je tako zaključio da virus nije oslabio, nego nam organizam sada drukčije reagira.

“Uvjeti koji su doveli do Covida-19 kojem mi danas svjedočimo su bitno drugačiji i ne postoji osoba koja može reći suprotno, jer mi to kao liječnici svaki dan vidimo i zbog toga nema razloga panici.”

Prokometirao je i tezu stručnjaka iz Washingtona koji tvrde da će u Hrvatskoj do kraja listopada biti 1500 mrtvih od koronavirusa.

“Ja sam prokomentirao upravo s tom grupom stručnjaka i naravno oni rade predikciju na osnovu ulaznih podataka koju imaju. I sada u ovom trenutku Hrvatska ima ogroman broj koji raste. Oni nisu upoznati koliko je među njima s teškom, koliko s lakšom kliničkom slikom i oni rade te matematičke modele, ali sam primijetio i rekao im da je dosta neuobičajeno – ako pogledate BiH ili Sloveniju – onda su te vrijednosti 10 puta manja predviđanja.”