‘PRIMILA SAM POZIV…’: Podstanarku Anu iz Pule ganuo potez vlasnika stana u kojem živi!

Da se pravi prijatelj u nevolji poznaje, stara je provjerena izreka. A ponekad ljudi za koje nikad ne bismo rekli da su nam prijatelji, u nevolji ispadnu baš to.

U prilog ovoj tvrdnji ide priča podstanarke iz Pule koju je stanodavac osobodio plaćanja stanarine dok god bude trajala ova kriza s koronavirusom.

“Primila sam poziv od svog stanodavca koji mi je rekao da me oslobađa plaćanja stanarine dokle god bude trajala ova kriza. Normalan je čovjek i razumije da mu nemam otkud platiti najam”, rekla je Ana Ruklić, podstanarka iz Pule, za Glas Istre.

Ana je svjesna da je jedna od rijetkih podstanara kojima su zbog krize oprošteni dugovi. Svog je stanodavca pohvalila članovima Facebook grupe “Stanovi za najam Pula”. Nada se će to potaknuti i ostale najmodavce, odnosno one koji za to imaju mogućnost, da učine isto ili barem smanje stanarinu.

“Nama to u ovakvim vremenima znači svemir. Svaka mu čast. Skidam mu kapu na ovoj velikodušnoj gesti. Tako to rade veliki ljudi da pomognu nama “malima” da preživimo ovu krizu. U mojim je očima narastao do neba”, iskrena je Ana.