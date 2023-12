Primijetio nešto čudno u Zagrebu: ‘Pa postali ste gori od Splićana’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U petak ujutro u 7:10 je došlo do kvara ZET-ovog tramvaja na Aveniji Marina Držića kod Slavonske, zbog čega su nastale velike gužve na tramvajskim stanicama. Oni nesretnici koji su oko sedam ujutro krenuli na posao nekom od linija 6, 7 i 8 na cilj su došli s gotovo sat vremena zakašnjenja. Tu govorimo o onim sretnicima koji su uopće stigli na posao jer su ove tri linije prometovale izmijenjenim trasama, a tramvaji koji su išli prema okretištu Dubrava tamo se uopće nisu pojavili.

Ništa bolje nisu ni prošli oni koji su na posao krenuli s automobilom. Gužve su između 7 i 9, pa između 16 i 18 sati nevjerojatne, pa nekima treba i duže od sat vremena kako bi stigli s jednog na drugi kraj grada. Jedan Redditovac je na popularnoj društvenoj mreži postavio pitanje kako ljudi koji se svaki dan u Zagrebu voze s posla i na posao ostaju uopće prisebni u svim tim gužvama.

‘Kako ne poludite svaki dan?’

“Ja sam jedan od onih koji na posao ide biciklom. Unatoč manjku infrastrukture, treba mi dvadesetak minuta do posla dok bratu koji se vozi automobilom treba duplo više. Sjednem u auto samo po kiši, i to ako baš pada.

Razumijem da neki nisu u mogućnosti ići biciklom – ako ideš iz Varaždina ili Samobora u Zagreb, imaš djecu ili ne podnosiš vožnju biciklom zimi, ali ovdje se ne radi o tome. Pitam vas kako ne poludite svaki dan kroz ove gužve? Danas sam igrom slučaja morao ići na liniji Trešnjevka – Dubrava i to je bio potpuni kaos. Kako se naviknete? Gledate YouTube, puštate epizode Prijatelja na mobitelu, telefonirate, mantrate? Svaka čast, zaista. Imate čeličnije, kvalitetnije živce od mojih”, stoji u uvodnom postu.

U potrazi za parkingom

Na njegov post je stiglo više od 200 odgovora, a sudeći po napisanom situacija je u Zagrebu iz dana u dan sve gora.

“Svaki dan putujem u ured iz mjesta pored Zagreba i u jednom smjeru mi treba oko jedan do jedan i pol sata, ovisno o stanju u prometu. Iskreno, samo zbog toga razmišljam o promjeni posla. Nema mi smisla svaki dan gubiti po tri sata. Svaki dan dobijem barem jedan živčani slom što zbog gužve, a što zbog pacijenata koji ne znaju voziti”.

“Ja sam si našla posao do kojeg idem pješke i život mi je super, ali svi se smiju kad kažem da mi je to bila glavna motivacija za taj posao. I to isti oni koji svako jutro kukaju o parkiranju, kružnim tokovima, ipsilonima, tunelima, javnom prijevozu i ostalim patnjama”, “Ja nekad odem pješke upravo radi toga, treba mi sat i 10 minuta ali isplati se. Malo prošetam i nema stresa”, “Kad uzmem auto nakon 19 sati znam da ću nakon povratka minimalno sat vremena tražiti parking”, bili su neki od odgovora.









‘Vozači, imajte strpljenja’

“Odselio sam iz Zagreba ove godine, ali se povremeno vraćam zbog posla. Imam osjećaj da se situacija drastično pogoršala, već par puta sam svjedočio da čak dva automobila auta prođu kroz crveno u raskrižju jer eto u gužvi su i ne žele više čekati semafore. Policije nigdje”.









“U Zagrebu je previše ljudi, a građevinci samo štancaju stanove bez dovoljno parkinga i bez prilaznih cesta”.

“Gužva nije toliki problem koliko je to što se neki pojedinci osjećaju privilegirani u toj gužvi i uvijek im se žuri. Malo razumijevanja i strpljenja, u današnje vrijeme je to rijetko. Svaka čast normalnim vozačima, punim strpljenja i razumijevanja. Nemojte postati ova druga kategorija”.

Jedan Redditovac je primijetio kako se situacija u posljednjih deset godina znatno pogoršala.

“Ovo! Gužva nije problem. Stignem poslušati podcast ili audio knjigu, ali ovakvi me tjeraju da puknem na živce. I to ubacivanje ispred od nikud i prolasci kroz crveno, oduzimanje prednosti. Inače sam iz Splita i prije desetak godina sam uvijek govorio da je lakše vozit po Zagrebu nego po Splitu radi ljudi i kulture na cestama. Danas mi je to drastično promijenjeno”.