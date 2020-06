PRILIKA ZA NAŠ TURIZAM Talijani zainteresirani za Hrvatsku jer su Grčka i Španjolska za njih zatvorene

Autor: Dnevno

Italija je nakon tromjesečnog zatvaranja (lockdown) otvorila mogućnost ne samo izlaska njezinih građana, već i kretanja među regijama, što je do sada bilo zabranjeno, ali nije se još ušlo u fazu prije pandemije. U Italiju mogu ući građani zemalja iz Schengenske zone i iz Velike Britanije, piše Večernji list.

Austrijske restrikcije ostaju za građane Italije, ali novo će ocjenjivanje situacije biti provedeno već sljedećeg tjedna i bude li se situacija poboljšavala i Austrija će prema Talijanima promijeniti držanje.

Koliko je, pak, korona promijenila stil života inače mobilnim Talijanima govori i podatak da čak 40 posto Talijana, koji su inače išli na odmor u inozemstvo, ove godine ostaje u zemlji. Dakako, to je uvelike posljedica Vladine intervencije da se pomogne teško pogođenom talijanskom turizmu. Naime, Italija bilježi pad rezervacija za ljeto od 81,4 posto i tako prednjači i pred Francuskom ( pad od 80.1 %) i pred Španjolskom (pad od 77,5%). Za pomoć turizmu plan je izdvojiti četiri milijarde eura, od čega bi 2,4 milijarde išle za vouchere za godišnji odmor Talijana u zemlji. Poticaji za putovanja u razdoblju od 1.srpnja do 31. prosinca kreću od 150 eura za jednu osobu do 500 eura za tri člana obitelji.

“Taj iznos mogu dobiti oni kojim imaju tzv. ISEE, što je jedna vrsta imovinskog cenzusa, do 40.000 eura”, kaže Viviana Vukelić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice za Italiju.

“Ali, u talijanskim se medijima dosta spominje i Hrvatska, prate se što naši turistički radnici poduzimanju, a i kao iznimno pozitivan primjer i corona free destinacija za ljetni odmor. Prema upitima koje dobivamo, za cijelu hrvatsku obalu postoji stalan interes bez obzira na situaciju. Najviše upita je, pri tom, za jedrenje, kamping i aktivni odmor. Zemlje u koje su Talijani rado išli na godišnji odmor ranijih godina poput Grčke i Španjolske, za sada su zatvorene za Talijane i to je dodatna šansa za Hrvatsku koja je otvorila svoje granice”.

Napominje i da u Hrvatskoj već ima talijanskih gostiju, vlasnika vikendica, brodova ili onih što su stigli iz poslovnih i zdravstvenih razloga.

“Lipanj ni prije pandemije nije Talijanima bio mjesec za odmor. Ali, od sredine srpnja i u kolovozu će sigurno biti prometa s ovog tržišta, a posezona će ovisiti o tome hoće li biti drugog vala zaraze, o lijepom vremenu i mogućnostima da Talijani odu na vikend u Hrvatsku. Važne će biti i cijene budući da se u Italiji čak počelo govoriti o poskupljenjima turističkih usluga kako bi se nadoknadili gubici”, kazuje V. Vukelić.