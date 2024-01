Prilično radikalan prijedlog Pavla Kalinića: ‘To je minimum. Vojska je ključna’

Autor: Dnevno.hr

Stručnjak za sigurnost i bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić, gostujući u Novom danu N1 televizije, raspravljao je o pitanju uvođenja obvezne vojne obuke.

Kalinić smatra da je neovisno o ratnim opasnostima, vojni rok neophodan, a kao primjer uspješne prakse, navodi Švicarsku: “Neutralna Švicarska koja od 1848. nije ratovala ima obvezni vojni rok koji traje 245 dana. Vidimo u kakvoj je situaciji i danas Ukrajina. Svi su joj u početku pomogli, a sada su povukli ručnu i Ukrajina je ostavljena na cjedilu. Ako se nisi u stanju sam braniti, neće te ni drugi braniti, kao ni nas od 1991. do 1995.”

‘Minimum minimuma je da se kopira švicarski model’

“Hrvatska u svakom slučaju treba imati i profesionalni dio, ali treba biti i onog koji se može upotpuniti ukoliko dođe do neke prijetnje. Naši veliki talenti koji vjerojatno stoje iza mudrog prijedloga od mjesec dana bi najradije to uveli online, kao tečaj prve pomoći. Mjesec dana je nedovoljno, minimum minimuma je da se kopira švicarski model. Hrvatska mora biti u stanju braniti samu sebe”, kazao je Kalinić.

“To je neozbiljno. Onaj tko je to predložio se vidljivo ne razumije. Minimum bi bio tri do četiri mjeseca. To se da složiti. Ljudi idu na fakultete nakon srednje, a može se malo skratiti četvrti razred srednje škole i pomaknuti početak prvog semestra na fakultetu. Radilo bi se maksimalno o 20 dana s jedne i druge strane. Vojska je ključna”, ističe.

‘Ne smije se na vojsku gledati samo kao na trošak već kao i na plus’

Navodi kako je važno imati profesionalne vojne snage, ali isto tako naglašava da bi opća populacija trebala biti osposobljena za pružanje pomoći, ne samo u ratnim situacijama, već i tijekom elementarnih nepogoda.









“Ne smije se na vojsku gledati samo kao na trošak već kao i na plus, ako će služenje tog vojnog roka pružiti znanja koja su neophodna”, dodao je.

“Ovo što mi imamo od obrazovanja više ne odgovara potrebama suvremenog svijeta i to treba razviti. U svakom slučaju, u Hrvatskoj se treba ići miminalno po švicarskom modelu; 3 mjeseca, i muškarci i žene. Treba medijski ići prema tome da se stvori svijest da je čast služiti vlastitoj domovini”, zaključio je Kalinić.