Prijeti veliko nevrijeme: Upaljen crveni meteoalarm za dvije regije, moglo bi biti gadno

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti ujutro lokalna magla.

“Mjestimična kiša uglavnom u Dalmaciji, na jugu moguće i obilnija uz grmljavinu, no od sredine dana očekuje se i drugdje, osobito u noći. Uz veći pad temperature zraka tijekom noći vjerojatan je prijelaz kiše u snijeg, uglavnom u gorju. Vjetar na kopnu slab, u gorju umjeren do jak jugozapadni, poslijepodne prolazno umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjeren jugozapadnjak i južni vjetar navečer okrenuti na sjeverozapadnjak i buru te jačati. Najviša dnevna temperatura zraka od 9 do 13 na kopnu te od 13 do 18 °C na Jadranu”, izvještava Državni meteorološki zavod (DHMZ). Za zapadnu obale Istre i Kvarner i Kvarnerić upaljen je žuti meteoalarm zbog vjetra.





Sutra u noći i ujutro nas očekuje oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama unutrašnjosti. Od sredine dana smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu.

Umjereni vjetar

“Vjetar u početku slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, lokalno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice i s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahlađenje”, stoji u izvješću DHMZ-a.

Sutra je upaljen crveni meteoalarm za izuzetno opasno vrijeme za Velebitski kanal i srednju Dalmaciju. Upozorava se na olujnu buru i tramontanu, osobito podno Biokova. Očekuju se najjači udari vjetra od 35-70 čvorova (65-130 km/h).