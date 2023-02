‘PRIJETI MI SE SMRĆU I ČIME SVE NE!’ Tomašević otkrio kako prima ozbiljne prijetnje i poručio: ‘To me neće pokolebati’

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, gostujući u emisji U mreži politike na MrežiTV u srijedu navečer, rekao kako prima prijetnje smrću.

Naime, Tomašević je govorio o aktualnim gradskim problemima, a pred kraj emisije dotaknuo se i slučaja oglašavanja na ZET-ovim vozilima.

Komentirajući raskidanje ugovora s tvrtkom s kojom se vrši oglašavanje, Tomašević je kazao kako zbog prijetnji kaznenim prijavama ako raskine ugovor neće posustati.





‘Ni prijetnje smrću neće me pokolebati’

“Meni se prijeti s kaznenim prijavama na dnevnoj razini i ne samo s kaznenim prijavama i sa smrću i sa čime sve ne”, izjavio je Tomašević.

Na pitanje kada je imao posljednju prijetnju smrću odgovorio je: “Ozbiljnu prije mjesec dana”, dok je na pitanje tko je uputio prijetnju kazao kako se time bavi policija.

Vezano za način, kako je upućena prijetnja, Tomašević je rekao kako je to nebitno i da je to prijavljeno policiji koja se tim bavi, no ipak je rekao da se radi o pismu. Nije htio otkriti sadržaj pisma, rekao je samo kako u njemu “ima toga dosta”. Nije rekao ni u vezi s čime je u vezi bila ta prijetnja smrću.

“Nema šanse da me prijetnje smrću ili prijetnje kaznenim prijavama pokolebaju u odlukama koje smatram da su u javnom interesu grada Zagreba”, rekao je Tomašević.