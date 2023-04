PRIJETI EKSTREMNA OPASNOST, TAMO SU UZORCI OPASNIH BOLESTI! U Sudanu zauzet laboratorij: Potrebna je hitna intervencija

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je na “ogroman biološki rizik” nakon što su sudanski borci zauzeli Nacionalni laboratorij za javno zdravstvo u glavnom gradu Kartumu.

Visoki medicinski izvor rekao je za CNN da su laboratorij, koji sadrži uzorke bolesti i drugi biološki materijal, preuzele snage RSF-a.

WHO nije upro prstom u krivca zauzimanje laboratorija, ali navode da medicinski tehničari više nemaju pristup objektu.

Nima Saeed Abid, predstavnik WHO-a u Sudanu, opisao je razvoj događaja kao “izuzetno opasan jer imamo izolirane uzorke dječje paralize, imamo izolate ospica te izolirane uzorke kolere u laboratoriju”.

“Postoji ogroman biološki rizik povezan sa zauzimanjem centralnog javnog zdravstvenog laboratorija u Kartumu od jedne od zaraćenih strana”, dodao je Saeed Abid.

WHO je u izjavi za CNN rekao da obučeni laboratorijski tehničari više nemaju pristup laboratoriju i da je u objektu došlo do prekida struje, što znači da nije moguće ispravno upravljati biološkim materijalima koji su pohranjeni u laboratoriju za medicinske svrhe.

Restrikcije struje također znače da postoji rizik od kvarenja zaliha vrećica krvi, prema glavnom ravnatelju laboratorija.

Medicinski izvor rekao je za CNN da opasnost leži u izbijanju bilo kakvog oružanog sukoba u laboratoriju jer će to pretvoriti laboratorij u “mikrobnu bombu”.

