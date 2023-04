PRIJETE REDARU OSUMNJIČENOM ZA UBOJSTVO SABLJE! Hitno ga premjestili iz Remetinca: Spominjali mu i obitelj

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zaštitar Kristijan Knego, kojeg se sumnjiči da je ubio USKOK-ovog osumnjičenika Tomislava Sablju, više nije u istražnom zatvoru u Remetincu.

Kako doznaje RTL, prebačen je u drugi zatvor jer se u Remetincu suočavao s prijetnjama drugih zatvorenika, između ostalog i da će mu ubiti obitelj.

Zato je uprava za zatvorski sustav brzo reagirala pa je iz zagrebačkog premješten u gospićki zatvor, što je potvrdila i odvjetnica Ivana Špehar Janković.





“Mogu potvrditi da je temeljem procjene Uprave za zatvorski sustav moj branjenik premješten u drugu ustrojstvenu jedinicu. Mi smo klijenta posjetili, on se osjeća puno bolje nego prije tjedan dana. Također smo izvršili uvid u spis te smo uložili žalbu protiv rješenja suca istrage o određivanju istražnog zatvora”, rekla je Špehar Janković.

Obrana će se žaliti i na rješenje tužiteljstva jer tvrde da se iz dokaza u spisu vidi da se ubojstvo dogodilo pod drukčijim okolnostima od onih za što ga se tereti.

Klub Ritz još zatvoren za javnost

Klub Ritz, u kojem se dogodilo ubojstvo Tomislava Sablje, ovaj je vikend trebao biti otvoren za javnost, no još rade na jačanju sigurnosti.

Poručuju, posljednjih osam godina poslovali su bez ijednog incidenta, no dodaju da u klub stiže jedan od najpoznatijih svjetskih brendova detektora metala.

Sindikat zaštitara: Mi idemo goloruki na nekog tko ima oružje

Iz resornog sindikata smatraju kako to neće riješiti probleme, jer zaštitari na ulazu u klub su bez oružja i bez opreme.

Nikola Sraka, tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti, kazao je: “Mi idemo goloruki, kao da je zaštitarska firma zaposlila sve Steven Segale koji će to rješavati sa smiješkom na licu. Znači svatko se mora postaviti u situaciju da razmišlja što ako druga strana ima pištolj, i gleda u cijev, što ću ja učiniti a nemam ništa kod sebe, ništa.”









Kako kaže Sraka, najveći problemi događaju se u sitne sate i na ulazu.

“Ujutro u tri sata dolazi vam netko tko je već popio pola litre viskija, našmrkao se bijeloga, napušio se marihuane i ti njemu sad trebaš reći ‘Čuj stari, ne možeš s oružjem unutra.’ Mislim, s čime da ti to njemu kažeš. Znači to je tvoja ovlast. Imaš pravo zabraniti mu ulaz, međutim kako ćeš provesti to što si mu zabranio. S čime? Znači golim rukama na nekog tko ima oružje kod sebe? Posljedice su vrlo jednostavne, evo vidljive iz ovog slučaja”, rekao je Sraka.

Je li se i zaštitar Knego našao u toj situaciji, raspravljat će se na sudu. Još se ne zna ni odgovor na ključno pitanje hoće li sve ostati na barskoj tučnjavi, koja je završila kobno za Tomislava Sablju, ili će iz svega isplivati puno dublji motivi.









Sabljo ubijen u noćnom klubu

Podsjetimo, 22. travnja oko 4:40 sati u klubu Ritz došlo je do verbalnog sukoba između Sablje i jednog od gostiju, nakon čega je Sabljo u jednom trenu uzeo vatreno oružje koje je bilo odloženo ispod jakne na polici koja se nalazi iznad separea pored kojeg je bio sa svojim društvom te prislonio dotičnom gostu na trbuh.

Zatim je osumnjičeni 37-godišnji zaštitar Knego od osumnjičenog 26-godišnjaka, inače suspendiranog policajca Doriana M., uzeo pištolj i došao do Sablje.

Između zaštitara i Sablje tada je izbio verbalni sukob nakon kojega je osumnjičeni ispalio više hitaca, koji su u svojoj putanji pogodili Sablju, nanijevši mu ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Nakon počinjenog kaznenog djela, osumnjičeni je pištolj kojim je ubio muškarca predao 26-godišnjaku koji mu je i dao oružje, a koji se tada odnoseći sredstvo izvršenja udaljio s mjesta događaja. Za oružje koje je 26-godišnjak imao kod sebe posjeduje valjanu dozvolu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Sabljo je u petak pokopan na groblju Markovo Polje.