PRIJETE LI PARAMILITARNE SKUPINE HRVATSKOJ? Spominje se tajno izvješće SOA-e: ‘Ne smijem o tome pričati, Milanović i Plenković trebaju stati na loptu’

Iako dobivaju iste sigurnosne informacije, ključan i ozbiljan dokument obavještajne službe, koji je stigao na Markov trg, različito iščitavaju.

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić odgovarao je na pitanja spominju li se u izvješću SOA- paramilitarne skupine u Hrvatskoj i ima li ih.

Kaže, izvješće je klasificirano i o njemu ne smije pričati, no ostavio bi SOA-i i MUP-u da u miru rade svoj posao, a oni svoj posao rade dobro.





‘SOA radi svoj posao’

U razgovoru u Dnevniku Nove TV tvrdi da je Hrvatska sigurna što se tiče bilo kakvih skupina.

“Naravno, kao i svugdje, da postoje i pojedinci koji se u 21. stoljeću vrlo lagano umrežuju putem tehnologije, ali nemojmo raditi paniku. Idemo o nekim stvarima razgovarati na mjestima koja su za to predviđena. Ne istrčavati i odmah kada dođu izvješća raditi press-konferencije”, poručio je dodavši da se to odnosi na njegovog potpredsjednika Marija Kapulicu.

“Vratimo se onome što trebamo. Razgovarajmo o stvarima koje su bitne za Hrvatsku. Ne pred širokim auditorijem i osobito ne koristiti za dnevno političke probitke i za skretanje pozornosti sa bitnih problema u Hrvatskoj”, poručio je Siniša Hajdaš Dončić. Na pitanje o tome stoji li netko iza naoružanog mladića koji je uhićen na prosvjedu pred Središnjicom HDZ-a, rekao je kako o tome ne može pričati.

“Potpisao sam određeni certifikat. Nažalost, o tome ne mogu odgovoriti. SOA radi svoj posao. Ne pretpostavljam ništa jer ne želim pretpostavljati”, rekao je Hajdaš Dončić i apelirao na državni vrh da smiri strasti.

“Zamolio bih i gospodina Plenkovića da stane na loptu i počne malo procijenjivati što su pojedinačni vukovi samotnjaci, a što su druge potencijalne ugroze. Isto tako bih zamolio predsjednika Milanovića da sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost da se na relevantnom mjestu popriča o tim temama i da zapravo prekinemo s tim”, naglasio je.

“Ono što je svima poznato, što se događa i u Europi, jest to da jača desni radikalizam. To jača i u Hrvatskoj i toga smo svjedoci svi. Za to nam ne trebaju tajna izvješća, nikakvi spisi ni dopisi. Jedino oružje i lijek je škola, odgoj, građanski odgoj, ukazivanje na devijantno ponašanje”, istaknuo je i dodao da građani ne trebaju biti zabrinuti te da je Hrvatska sigurna zemlja.









Kapulica: Izvješće SOA-a je u skladu s onim što je govorio premijer

No, potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) kazao je da nema ničeg disonantnog između izvješća SOA-e i onoga što je rekao premijer. Podsjetimo, Plenković je nakon zadnjeg šireg predsjedništva HDZ-a izjavio da “u Hrvatskoj postoje ljudi koji su organizirani, naoružavaju se i nastoje na silu promijeniti vlast”.

Osvrćući se na Milanovićeve izjave vezane uz izvješće SOA-e, Kapulica je rekao da Milanović to izvješće ili nije pročitao ili ga nije razumio ili svjesno njime manipulira.

“Meni je jasno da je Zoranu Milanoviću teško iz njegove pozicije pozvati na smirivanje tenzija u društvu i upozoriti na realne opasnosti od govora mržnje i od radikalizacije kada on često sam u javni prostor unosi teme i način govora koje podižu tenzije u društvu i ide na najniže strasti”, kazao je.









Milanović se obrušio na Kapulicu: Neodgovorno, opasno

Predsjednik Zoran Milanović je pak rekao da su izjave Marija Kapulice neodgovorne i opasne te smatra da nema razloga za zabrinutost kod hrvatskih građana.

Na pitanje vidi li poveznicu između napada na Banske dvore i maloljetnika s prosvjeda ispred HDZ-a, kod kojega je nađen molotovljev koktel, Milanović je rekao da ta dva događaja nemaju veze jedan s drugim.

“Razloga za zabrinutost građana nema, ali za oprez službi koje rade svoj posao – ima. Ako ih netko ometa u poslu to su neodgovorni ljudi poput jučer saborskog zastupnika HDZ-a koji je osjetio poriv za svojih pet minuta da radi štetu. Uopće u svom nastupu ne smiješ sugerirati da neki dokument postoji, a kamoli o njegovu sadržaju”, rekao je predsjednik.

Plenković: U Hrvatskoj postoje ljudi koji se naoružavaju

Zabrinutost u javnosti prvi je potencirao upravo premijer Andrej Plenković kada je komentirao prosvjed ispred HDZ-a.

“Očito da je prosvjed propao. Organizatori nisu uspjeli iskoristiti enormno raširen val mržnje, pogotovo nakon afere u Ini, afere koja je afera pojedinaca. No taj rašireni tsunami mržnje koji dolazi i s lijeve i desne strane, očito se nije uspio spojiti. Na prosvjed dolaze pripadnici paramilitarnih skupina koji su spremni koristiti molotovljeve koktele”, rekao je premijer i ozbiljno upozorio.

“U Hrvatskoj postoje ljudi koji su organizirani, naoružavaju se i nastoje na silu promijeniti vlast”.

Na prosvjedu uhićen maloljetnik s Molotovljevim koktelom

Podsjetimo, prije prosvjeda pred HDZ-om, koji se održao 10. rujna, a koji je bio organiziran nakon izbijanja afere s velikom pljačkom u Ini, organizatori su poručivali da “Vladi treba dati otkaz” zbog te i niza drugih korupcijskih afera. No, na prosvjedu se najmanje govorilo o aferama i Ini, a na površinu su isplivali neki drugi svjetonazori.

Na kraju, jedan je maloljetnik uhićen jer je na prosvjed došao s Molotovljevim koktelima te je bio povezan s osobama koje su ove i prošle godine bile prijavljene za kaznena djela povezana s terorizmom.

“Nije izravno sudjelovao u njihovim aktivnostima, ali se s njima dovodio u vezu i kao takvog smo ga imali pod nadzorom” rekao je voditelj Službe terorizma u MUP-u Krešimir Mamić.

Pucnjava na Markovom trgu

Još jedan incident koji premijer Andrej Plenković rado spominje kada govori o terorizmu u Hrvatskoj je pucnjava na Markovom trgu u listopadu 2020. godine, kada je Danijel Bezuk, 22-godišnjak iz Donjeg Kletišta, dugim vatrenim oružjem pucao na Markov trg, ozlijedivši pritom 31-godišnjeg policajca.

Rafalom je oštetio vanjski dio zgrade Vlade i dva ureda u Banskim dvorima.

Napadač je pucao u prozore prizemnih prostorija Ureda za zakonodavstvo u Banskim dvorima, a meci su probili stakla dvije prostorije u kojima su u vrijeme napada bile dvije zaposlenice Ureda za zakonodavstvo, koje su ubrzo izašle van na hodnik, dok su se ostale zaposlenice Ureda za zakonodavstvo nalazile u tom trenutku u susjednim prostorijama.

Oporba: Plenkovićeve ‘dimne bombe’

Jedan od govora koji je izazvao žešću reakciju zastupnika HDZ-a na prvoj sjednici jesenskog zasjedanja Sabora bio je onaj Sandre Benčić u ime Kluba zeleno-lijevog bloka, koja je rekla da premijer Andrej Plenković „dimnim bombama o paramilitarnim skupinama” želi prikriti aferu tešku milijardu kuna.

Komentirala je i nedavnu izjavu premijera Plenkovića kako u Hrvatskoj postoje ljudi koji su organizirani, naoružavaju se i nastoje na silu promijeniti vlast, te da su pripadnici očito paramilitarnih skupina koji su spremni koristiti nasilje.

Benčić je kazala kako bi takva izjava bilo kojeg premijera u bilo kojoj razvijenoj demokraciji doslovno bila „bomba”, ali da je u Hrvatskoj „samo dimna bomba”.

„Ili je premijer pretjerivao i nema nikakvih paramilitarnih skupina ili on nije svjestan što sustav treba raditi kada se takve skupine pojave”, rekla je Benčić.

Po njenom mišljenju postoji i treća opcija – „da premijer poseže za radikalizacijom sigurnosnog diskursa svaki puta kada postoji radikalno jasna, nedvojbena, ogromna politička odgovornost HDZ-a za još jednu pljačku državnog vlasništva”.

„ U Hrvatskoj prema izvješću SOA-e nemamo radikalnih grupa, ali imamo radikalnih kriminalnih organizacija koje se organiziraju i kradu sad već milijarde(..). imamo parakriminalce koji bi krali milijarde i koji uvijek negdje u nekoj ladici imaju iskaznicu HDZ-a, a nisu dobro slušali na tečaju pa pola milijarde umjesto u neku off shore tvrtku, uplate tati na račun. Imamo radikalizaciju političke neodgovornosti HDZ-ovih stuktura za kriminal za koji su stvorili zakonodavni, institucionalni i stranački okvir”, rekla je Benčić.

No, šef Sabora Gordan Jandroković tvrdi, iako ni on o tome vjerojatno ne bi smio pričati, da ima drugačije spoznaje te “postoje bilješke koje ima na uvid kao predsjednik Sabora”.

“Očito je da postoji više nego ovo što smo za sada samo vidjeli”, rekao je.