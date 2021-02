PRIJE KRVOPROLIĆA NA SUD JE POSLAO MAIL: Pogledajte što im je Koloper pisao! Nije se mogao pomiriti s time

Autor: N.K

Večernji list piše da je Branko Koloper poslao zahtjev zadarskom sudu za poništenjem stečajnog postupka u 10 sati, točno u vrijeme za kada je zakazao sastanak u skladištu u Šibeniku i potom počinio ubojstva, međutim s Trgovačkog suda u Zadru javljaju kako informacija koju je Večernji dobio od policijskog inspektora nije točna.

“Tražio je u mailu od predsjednika trgovačkog suda u Zadru da poništi stečajni postupak protiv njegove tvrtke!? U dopisu se žalio na stečajni postupke i stečajnu upraviteljicu da mu prodaje tvrtku u bescjenje”, kazao je jedan od inspektora za Večernji list

“Ovo je neslužbena informacija, no mi imamo podatak da se sudu obratio i odmah poslije stečajnog postupka u srijedu 27.01.”, kazao je izvor za Večernji. No sa suda tvrde drugačije.

“Branko Koloper poslao je mail ovom sudu i to uredu predsjednika, ali ne dan ili dva prije krvoprolića kako to “precizno” navodi policijski inspektor, već je to učinio u subotu, 30. siječnja 2021. oko 10 sati. U mailu nije bilo ni prijetnji, niti bilo kakve naznake da bi se moglo dogoditi ovakvo krvoproliće. Radi se o uobičajenom podnesku, kakvih je u stečajnim postupcima na stotine”, odgovorili su s Trgovačkog suda.

Podsjetimo, poduzetnik Branko Koloper ubio je stečajnu upraviteljicu Radojku Danek (62), njezinog supruga (63), poduzetnika Tonija Šparadu koji je trebao useliti u Koloperovu halu (42) i poduzetnika Tedija Slamića vlasnika lanca trgovina (47). Za svoj krvavi obračun Koloper je koristio kalašnjikov te je u svoje žrtve ispucao 37 metaka, nakon čega je presudio i sebi.